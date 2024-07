Es manté la recerca del jove de 14 anys desaparegut mentre es banyava al pantà de Sant Antoni

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat continuen buscant aquest diumenge a la tarda el noi de 14 anys desaparegut dissabte a l'embassament de Sant Antoni, on s'estava banyant. En cas que el jove no aparegui abans que es faci fosc, tenen previst de reprendre el dispositiu dilluns al matí amb una embarcació més.

La policia va rebre l'avís dissabte cap a les 14.00 hores d'un testimoni que havia vist com el noi entrava a l'aigua, en una zona propera a Talarn i que després ja no en va sortir. El Grup Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, submarinistes de la unitat aquàtica dels Mossos i bombers de Tremp i de Balaguer es van desplegar a la zona per intentar localitzar el jove, sense èxit. El dispositiu s'ha reactivat aquest matí a primera hora per continuar amb la cerca.

Els cossos de rescat han centrat els seus esforços a localitzar el jove a la presa del pantà de Sant Antoni, una zona amb uns 40 metres de profunditat. «Busquem amb unes circumstàncies difícils», ha explicat el delegat de l'Alt Pirineu i Aran, Josep Castells, qui ha afegit que l'aigua és «molt freda» i el corrent de l'aigua dificulta «extraordinàriament» la recerca.

Segons ha apuntat l'alcalde de Talarn, Àlex Garcia, els agents utilitzen un robot per facilitar les tasques de localització del jove. «L'aparell llença unes ones i quan detecta alguna cosa, els cossos de rescat miren a través d'una pantalla en 3D per veure exactament què hi ha», ha explicat.

Així mateix, Garcia ha destacat que des de l'Ajuntament es dona el suport necessari en matèria d'avituallaments al cos de Bombers, Mossos d'Esquadra i tècnics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

