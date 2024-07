L'entorn de Fermí Puig li dona l'últim adeu a Granollers: «Ens ha deixat la unió dels amics»

Amics, familiars i personalitats de diferents àmbits han donat aquest diumenge l'últim adeu al cuiner Fermí Puig al tanatori de Granollers, on aquest cap de setmana se li ha fet la vetlla.

Durant la cerimònia de comiat, el periodista Jordi Basté ha glosat la seva figura a través de les anècdotes que van viure plegats, especialment aquelles que giren al voltant d'un àpat o del Barça.

«Ens ha deixat la unió dels amics», ha dit Basté. Puig va morir divendres als 65 anys per les complicacions d'un càncer. Al llarg de la seva carrera va destacar com a cuiner i divulgador gastronòmic. Des de 2013 regentava un restaurant amb el seu mateix nom al carrer Balmes de Barcelona, que va deixar el passat mes de maig per jubilació.

