Mor l'exalcalde de Creixell Jordi Llopart

L'exalcalde de Creixell i actual segon tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Esports i Turisme, Jordi Llopart, ha mort aquest dissabte als 66 anys. Nascut a Molins de Rei, Llopart era regidor de Junts i va ocupar diverses responsabilitats a l'Ajuntament del municipi en diverses àrees com Hisenda, Cultura i Benestar Social i va ser alcalde entre el juny del 2011 i del 2023; tasques que va combinar amb la seva feina a la banca durant 40 anys. Actualment, patia una malaltia que l'havia obligat a reduir la seva activitat, segons fonts properes.

Alguns ajuntaments veïns com el de Torredembarra han expressat el seu condol per la mort de Llopart, amb qui va compartir «molts projectes de territori», ha assenyalat en una piulada.

Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'ha definit, en un missatge a X, com una «persona ferma que estimava profundament Creixell i els seus veïns» i ha recordat la seva etapa com a alcalde.