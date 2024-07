Els vessaments tòxics provocats per l’incendi de Polinyà causen la mort de més d’un miler de peixos al riu Besòs

Els vessaments tòxics al riu Besòs provocats per l’incendi en una indústria de Polinyà han causat la mort de més d’un miler de peixos, de les set espècies que hi ha a la zona, entre elles l’anguila, en perill crític d’extinció. Així ho ha explicat Tomás Carrión, director de Serveis de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Són dades provisionals, que es tancaran en els propers dies, quan també avaluaran possibles conseqüències en les aus. En declaracions a l’ACN, Carrión ha qualificat l’afectació de «greu» i «comparable» amb accidents anteriors com el del 2019. El Parc Fluvial del Besòs i la platja del Fòrum es mantenen tancats de forma preventiva. El comitè de treball avaluarà si el Parc pot obrir aquest dilluns.

Els vessaments tòxics de l’incendi d’indústria que va tenir lloc aquest divendres a Polinyà afecten uns 11,5 quilòmetres del riu Besòs, incloent-hi la desembocadura, segons dades provisionals dels Agents Rurals, que estan treballant en l’informe corresponent.

Després del pic de mortalitat de fauna piscícola d’aquest dissabte, l’Ajuntament de Santa Coloma confirma que més d’un miler de peixos han mort. «No podem tancar encara el càlcul definitiu, però estaríem parlant d’unes dues tones de matèria biològica morta», ha afirmat al responsable de Medi Ambient de Santa Coloma de Gramenet.

Fins i tot han recollit carpes mortes, una espècie de peix que, per la seva mida, és més resistent als contaminants, fet que indica, per a Carrión, la concentració de tòxics que han baixat pel riu en les últimes hores.

El director de Serveis de Medi Ambient ha advertit, de tota manera, que l’episodi és molt recent i es troba en la primera fase, la més crítica, i ara com ara és difícil determinar l’abast de la contaminació en la cadena tròfica de l’ecosistema del Besòs, ja que, per exemple, les aus podrien veure’s afectades en els propers dies. Això sí, la pluja d’aquest diumenge haurà facilitat la dissolució dels contaminants.

Aquest responsable municipal ha puntualitzat que els contaminants circulen per l’entorn del canal d’aigües baixes i que l’àmbit conegut com el Refugi de la Biodiversitat del Besòs, separat per sistemes de llacunes, no s’ha vist afectat pels vessaments.

Ara bé, l’impacte registrat ja es pot comparar amb la del vessament de dissolvent durant un incendi de Montornès del Vallès el 2019, que va omplir el riu de peixos morts en un desastre ecològic per al Besòs. El 2022, es va produir un altre episodi per un nou vessament tòxic.

Un riu vulnerable

Carrión assenyala que la contaminació d’aquest cap de setmana pels vessaments tòxics demostren la «vulnerabilitat» que encara té l’ecosistema fluvial del Besòs, amb una conca amb moltes indústries.

El director de Medi Ambient ha fet una crida a les administracions competents perquè revisin els protocols d’actuació i també per desenvolupar de forma conjunta mesures que «redueixin al mínim» el risc davant d’accidents químics.«Cal implementar els mitjans per tenir capacitat de retenció de les aigües contaminades quan hi ha un vessament», ha afegit.

El gran espai verd del Besòs, buit

El Parc Fluvial del Besòs, al seu pas per Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, està tancat de forma preventiva en una imatge força insòlita si no fos perquè la pandèmia de la covid-19 va deixar situacions quotidianes impensables.

Ni passejants ni famílies omplen aquest diumenge les riberes del Besòs i només algun corredor i algun ciclista, despistats sota la pluja, han irromput en aquest espai verd. També s’ha tancat la platja del Fòrum a Sant Adrià de Besòs, amb bandera vermella per prohibir-hi el bany.

Els ajuntaments implicats, juntament amb la Diputació de Barcelona, avaluaran en les properes hores si poden reobrir aquests espais dilluns.

En l’entretant, agents policials i de Protecció Civil inspeccionen la zona i les ADF continuen resseguint els marges del riu per retirar aquells peixos morts que encara hi pot haver i que un bernat pescaire espera, al costat del riu prop del pont de la B-20.

9.000 metres cúbics tòxics interceptats per l’EDAR La Llagosta

L’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) La Llagosta ha interceptat 9.000 m3 del vessament tòxic, segons indiquen en un comunicat el Consorci Besòs Tordera i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). De seguida que es va rebre l’avís de l’incident, operaris i responsables de la instal·lació van aconseguir derivar gran part d’aquest vessament que va arribar a l’EDAR fins a un tanc, on es troba retingut a l’espera de determinar la millor manera de tractar-lo un cop se’n conegui la composició exacta.

Les instal·lacions no han interromput l’activitat en cap moment, però el funcionament habitual sí que s’ha vist afectat, «per la qual cosa s’ha alterat la qualitat de l’aigua depurada lliurada al riu Besòs», informen en el comunicat.

L’entrada d’una part del vessament en el reactor biològic, amb una elevada càrrega de components químics i contaminants, per als quals no estan dissenyades aquest tipus d’instal·lacions, ha inhibit l’activitat biològica de depuració. Tècnics i responsables del Consorci i l’ACA, desplaçats fins a l’EDAR, treballen en les últimes hores per conèixer l’impacte i fer-hi les actuacions pertinents per restablir-hi la normalitat.

Et pot interessar: