Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant una carretera a Polinyà

Un home ha mort mentre treballava en les obres per asfaltar la carretera BV-1421 al terme municipal de Polinyà (Vallès Occidental). Els fets van tenir lloc dilluns per la tarda. Els Mossos van rebre un avís que alertava que un empleat havia perdut la vida en ser atropellat per una màquina que estava millorant el paviment de la via.

Fins els punt s'hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos, la Policia Local de Polinyà i el SEM. La policia ha obert una investigació i ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell i del departament d'Empresa i Treball d'acord amb el procediment habitual en accidents laborals amb víctimes mortals.