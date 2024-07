L'ANC proposa a Junts, ERC i la CUP que acordin un programa compartit com a «revulsiu» en cas de repetició electoral

Un cartell a la manifestació convocada per l'ANC per reclamar l'aplicació total de l'amnistia del dissabte passatCedida

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha proposat a Junts, ERC i la CUP que acordin un programa compartit en cas de repetició electoral a Catalunya. En un comunicat, l'entitat creu que aquest acord seria «un revulsiu per recuperar la majoria electoral».

Suggereix que el pacte s'anomeni 'Entesa per la República' i inclogui una campanya de mobilitzacions contra l'anomenat «espoli fiscal», una iniciativa perquè el Parlament dugui al Congrés dels Diputats la reclamació de «sobirania fiscal», mesures legals per garantir el futur de la llengua catalana, la creació d'un sistema judicial propi, la projecció internacional del moviment independentista i la «culminació de l'escalada de tensió i nou embat per fer efectiva la independència».

Et pot interessar: