Els Mossos aixequen 21 actes d'infracció en pisos turístics a Tarragona durant la primera setmana de juliol

Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa des de principis de juliol una campanya d'inspeccions a establiments d'habitatges d'ús turístics arreu de Catalunya, que preveu mantenir durant els mesos d'estiu.

Segons ha informat la policia en un comunicat, en la primera setmana de juliol ha fet un total de 158 inspeccions i ha aixecat un total de 92 actes d'infracció. 11 d'aquestes han estat a la Regió Policial Camp de Tarragona i 10 a la Regió Policial Terres de l’Ebre.

La gran majoria han estat per manca de llicència d'activitat, l'omissió de les comunicacions a la policia o incompliments emmarcats en la llei del Turisme, com no disposar del rètol informatiu de telèfon 24 hores d'atenció als clients o no tenir la placa identificativa a l'exterior de l'allotjament.

En el cas de la ciutat de Barcelona, les inspeccions les han dut a terme de la mà de l'Ajuntament i s'han dirigit majoritàriament a establiments denunciats pels propietaris de pisos o que havien rebut reiterades queixes de veïns.

Segons expliquen els Mossos, en aquestes inspeccions a la capital catalana s'han trobat casos com un llogater que es fa passar per un executiu d'una empresa o algú amb recursos per pagar un lloguer de llarga durada, i posteriorment relloga el pis com a habitatge d'ús turístic.

També s'han trobat amb el cas d'un llogater que fa obres sense autorització del propietari per obtenir el màxim possible d'habitacions i llogar-les per dies.

Els Mossos consideren que hi ha una «creixent picaresca» amb els habitatges turístics com a nova font de negoci, però també des de la «vessant delinqüencial de màfies» que relloguen pisos com a habitatge turístic falsificant documentació. A més, remarquen que en molts casos fan obres sense autorització i destaquen la conflictivitat que generen a les comunitats de veïns.

L'operatiu també vol combatre l'incompliment normatiu i reforçar el coneixement de la llei sobre l'obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s'allotgen als establiments d'hostalatge a Catalunya. Els Mossos constaten un «alt nivell d'incompliment» de no fer les comunicacions de les persones allotjades a la policia.

