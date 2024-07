Espectacular accident d'un autobús a la C-32 entre Pineda de Mar i Tordera

Un autobús s’ha accidentat aquest dimarts al matí a l’autopista C-32 en un túnel entre Pineda de Mar i Tordera, al quilòmetre 125,7. El vehicle ha patit una col·lisió a la boca d’un túnel i ha quedat gairebé en vertical, cosa que ha obligat a tallar la via en direcció nord. Com a conseqüència, hi ha hagut cinc ferits, inclòs el conductor, que ha quedat atrapat, i ha obligat a tallar la via en direcció nord.

A l’autobús hi viatjaven 52 de persones: dos ferits crítics han estat evacuats en helicòpter als hospitals de Vall d’Hebron i Germans Trias i Pujol; un greu i un menys greu han estat traslladats a l’hospital de Blanes, i un altre menys greu ha estat traslladat al CUAP de Mataró.

L’autobús era de l’empresa Monbus i feia el servei per als treballadors dels centres logístics d’Inditex a Tordera i Palafolls.

