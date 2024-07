Els infants amb menys recursos econòmics tenen pitjor salut, segons un estudi d'investigadores del Parc Sanitari Pere Virgili i de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). L'objectiu era determinar les tendències de les desigualtats entre el 2014 i el 2021 en deu malalties rellevants en menors de 15 anys. En total s'han analitzat dades de més d'1,8 milions d'infants.

Els resultats mostren que els que viuen en un entorn menys afavorit presenten més obesitat, sobrepès, emmetzinaments, lesions o asma, segons ha afirmat la investigadora principal i coordinadora de recerca a l'Atenció Primària del Parc Sanitari Pere Virgili, Neus Carrilero. A més, la diferència amb els infants més benestants cada cop és més gran.

Carrilero ha afegit que les desigualtats socioeconòmiques a la infància afecten tant a l'estat de salut present com futur de les persones i ho fan de forma sistemàtica en totes les patologies.

Malgrat tot, destaca l'obesitat, on s'han trobat més desigualtats i especialment en el cas de les nenes. Les investigadores han comprovat com les diferències estan augmentant en totes les malalties, tot i que a ritmes diferents.

Els resultats mostren com els esforços de les institucions per reduir les desigualtats socioeconòmiques en la població infantil «no han reeixit, fent-se evident amb una situació en salut cada cop més desigual segons el nivell socioeconòmic de la família». Per a elles, l'estudi demostra que cal millorar les estructures de benestar social per abordar eficaçment les causes subjacents de les desigualtats en salut.

