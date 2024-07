Educació publica l'adjudicació de destinacions dels docents

El Departament d'Educació ha publicat aquest dilluns la resolució de l'adjudicació de destinacions provisionals del personal docent per al proper curs, que s'havia endarrerit per un problema tècnic.

La publicació s'havia d'haver produït durant la primera setmana de juliol però per un problema tècnic, segons van informar des de la conselleria, es va haver de posposar. Inicialment van indicar que la publicació es podria fer la setmana vinent, a partir del 22 de juliol, però finalment s'ha publicat aquest dilluns. Així, els afectats ja poden consultar el centre de destinació. Alguns d'ells s'han trobat que en fer-ho hi ha una hora de cua virtual per accedir al sistema.

L'endarreriment en la publicació de les adjudicacions d'estiu va provocar les protestes dels sindicats, que van convocar una concentració unitària dilluns passat a la seu del Departament a Barcelona. Els sindicats es van reunir amb representants de la conselleria, que els van traslladar que treballaven per solucionar la incidència.

La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament, Dolors Colell, va parlar llavors de un «problema tècnic» que impedia culminar el procés d'adjudicacions. Des de la conselleria també es va atribuir la problemàtica a l'increment de funcionaris, per la fi dels processos d'oposicions i mèrits.

En concret, a través del concurs de mèrits s'han estabilitzat 12.858 persones, s'han incorporat 13.393 a través d'un procés d'estabilització extraordinari i 4.902 a través de l'ordinari. En total, 31.153 nous funcionaris que s'han hagut d'incloure al sistema.

En total, Educació va rebre per al proper curs 62.354 sol·licituds, entre funcionaris i interins, i 3,8 milions de peticions de llocs de treball, ja que cada treballador pot fer més d’una sol·licitud.

D'altra banda, els sindicats van denunciar que els prop de 20.000 funcionaris que havien de començar el període de pràctiques -els dels dos processos d'oposicions- no podrien accedir a les places en l'especialitat sol·licitada perquè en molts casos aquestes estaven ocupades per persones escollides «a dit» en aplicació dels decrets de plantilles. Colell va respondre que els casos en què s'adjudicaria una destinació en una especialitat diferent de la sol·licitada serien puntuals i es treballarien cas per cas.

