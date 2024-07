Els estudiants de secundària treuen les pitjors notes en català dels darrers 10 anys

Els alumnes de secundària a Catalunya registren les pitjors notes en llengua catalana en les competències bàsiques dels darrers 10 anys. En aquest cas, es col·loca amb 70,7 punts, mentre que l'any passat era de 72,3 punts i, l'any 2019, de 77,5. Una dada que, en el cas d'anglès també ha patit un retrocés, però no tan accentuat ni negativament històric com el de català, ja que cau a 73,1 punts, 0,8 per sota de l'any anterior. Pel que fa a l'avaluació en educació primària, l'única competència que veu un resultat negatiu és llengua anglesa, caient de 77,8 punts a 73,2 punts, una caiguda de 5,6 punts que l'iguala amb el resultat de 2021.

Educació primària

No obstant això, la valoració general és positiva, amb un lleuger increment generalitzat en tota la resta de matèries tant en primària com secundària. En educació primària llengua catalana millora de 72,7 a 74,7, en llengua castellana passa de 73,9 a 72,1, en matemàtiques millora del 73,6 al 74,3 i en medi natural evoluciona favorablement del 71,6 a 74,3.

Més concretament, pel que fa a llengua catalana la categoria que veu una considerable millora és la comprensió lectora, tot i que la comprensió oral retrocedeix lleugerament. En llengua castellana succeeix la mateixa situació, tot i que en expressió escrita també es percep una petita caiguda. En matemàtiques numeració i càlcul té un important increment superior a 5 punts, mentre que relacions i canvi cau en 5 punts.

A més, cal destacar que el percentatge d'alumnes que se situa al nivell alt augmenta en totes les competències, excepte en anglès. A la vegada, això es tradueix en el fet que el percentatge d'estudiants de nivell baix es redueix en totes les assignatures menys anglès, l'única que supera el 15% amb un 15,4%.

Educació secundària

Per un altre costat, en educació secundària les materies que milloren són llengua castellana, passant d'un 71,6 a un 75,9, en competència matemàtica, d'un 62,3 a un 64,9, i en ciència, tecnologia i enginyeria d'un 68,7 a un 72,6. Entrant més en detall, l'apartat que provoca la caiguda en la nota de llengua catalana és expressió escrita, que perd gairebé 5 punts. En llengua castellana tant comprensió lectora com expressió escrita registren un augment significatiu. Pel que fa a matemàtiques, espai, forma i mesura, estadística i canvi i relacions pugen, en detriment de numeració i càlcul que cau.

Malgrat registrar caigudes en català i anglès, el percentatge d'alumnes situat al nivell baix s'ha reduït en totes les competències, tot i que matemàtiques es manté amb un preocupant 21,6%. A més, un fet curiós que es repeteix tant en els alumnes de sisè de primària com quart d'ESO és que les noies registren millor puntuació que els nois en competències lingüístiques i els nois obtenen millors resultats en competències matemàtiques.

Valoració positiva, però agredolça

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha considerat que els resultats són positius en registrar «una millora generalitzada». «Les dades confirmen que el 2022 vam tocar fons i que, des d'aleshores, en termes generals, els resultats han evolucionat en positiu», valora la consellera. No obstant això, en un punt on Simó posa èmfasi és en el retrocés en llengua catalana de l'alumnat de secundària, un fet que atribueix a "una realitat sociolingüística que supera els centres educatius". Per aquest motiu, també assegura que des del departament és una prioritat treballar per revertir aquesta situació.

