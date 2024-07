Pas endavant d'investigadors del Vall d'Hebron en el tractament del càncer de pròstata

Investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han desenvolupat una biòpsia líquida que analitza l'evolució del tumor de càncer de pròstata metastàtic. Aquest fet permet decidir de manera més acurada el tractament a aplicar. La nova tècnica es basa a extreure informació de l'ADN i l'ARN de les vesícules extracel·lulars del tumor que circulen a la sang i que contenen informació sobre les característiques del tumor. El grup d'investigació ho ha donat a conèixer a través d'un estudi publicat a la revista Cancer Cell.

El cap del Grup d'Investigació Translacional en Càncer de Pròstata del VHIO, el Dr. Joaquin Mateo, explica que "això obre la via a identificar biomarcadors per analitzar la resposta al tractament i l'adquisició de resistència i així prendre les decisions clíniques més adequades en cada moment de la malaltia".

Les vesícules extracel·lulars són unes partícules que alliberen les cèl·lules en condicions normals per comunicar-se amb altres cèl·lules de l'organisme. En el context d'un càncer, aquestes funcionen com exploradores del tumor, buscant nous llocs on continuar expandint-se. Per tant, desenvolupen un paper clau en la progressió tumoral, la regulació immunitària i la metàstasis. La Dra. Irene Casanovas, membre del grup investigador, afirma que "el potencial de les vesícules extracel·lulars tumorals com a font de biomarcadors rellevants d'ADN i ARN està, majoritàriament, inexplorat".

La investigació s'ha portat a terme a través de les mostres de plasma de 53 pacients amb càncer de pròstata metastàtic, tractats amb terapia hormonal o quimioterapia. L'anàlisi confirma que les vesícules extracel·lulars contenen material genètic derivat del tumor que permet conèixer les mutacions presents en les cèl·lules tumorals i conèixer quins tumors tindran una pitjor evolució.

El segon càncer més diagnosticat a l'Estat

El càncer de pròstata és el segon càncer més diagnosticat a l'Estat i el més diagnosticat en homes. Segons dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), aquest 2024 hi haurà 30.000 nous casos a Espanya. Actualment, la gran majoria es diagnostica en estat inicial i és curable amb mètodes com cirurgia o radioteràpia.

No obstant això, una part d'aquests acaba desenvolupant metàstasis o la presenten des d'un inici. En aquests casos s'utilitzen tractaments hormonals o quimioteràpia, tot i que el tumor pot acabar adaptant-se.

