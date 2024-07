La forma en la que parles podria ocultar un senyal de l’alzheimer

Els científics no estan encara segurs de quina causa exactament la malaltia d’Alzheimer, però sí que s’estan produint avenços en la detecció dels primers signes de la malaltia.

Investigadors de la Universitat de Boston han desenvolupat un nou algoritme d’IA (intel·ligència artificial) que analitza els patrons de parla de persones amb deteriorament cognitiu lleu (DCL).

L’algoritme pot predir la progressió del DCL a l’alzheimer en un termini de sis anys amb una precisió del 78,5%. La investigació ha estat publicada a la revista Alzheimer’s & Dementia.

L’estudi continua una investigació anterior del mateix equip, on van entrenar un model (utilitzant enregistraments de veu de més de 1.000 persones) per detectar amb precisió el deteriorament cognitiu.

El nou algoritme es va entrenar amb enregistraments d’àudio transcrits de 166 persones amb deteriorament cognitiu lleu, d’entre 63 i 97 anys. Com que l’equip ja sabia qui havien desenvolupat alzheimer, es va poder utilitzar un enfocament d’aprenentatge automàtic per trobar senyals en la seva parla transcrita que van vincular a les 90 persones la funció cognitiva de les quals es deterioraria fins arribar a patir alzheimer.

Una vegada entrenat, l’algoritme podria aplicar-se a la inversa: intentar predir el risc d’alzheimer a partir de transcripcions de mostres de veu que mai abans no havia processat. Es van agregar altres factors importants, inclosa l’edat i el sexe, per produir una puntuació predictiva final.

«Es pot pensar en la puntuació com la probabilitat que algú romangui estable o passi a la demència», va dir l’informàtic Ioannis Paschalidis, de la Universitat de Boston, en declaracions recollides per Science Alert.

«Volíem predir el que succeiria en els propers sis anys i descobrim que podem fer aquesta predicció amb relativa seguretat i precisió. Això demostra el poder de l’IA», va agregar.

Encara que actualment no existeix cura per a l’alzheimer, el benefici de detectar-ho aviat consisteix a aplicar tractaments per controlar la malaltia fins cert punt i que poden iniciar-se abans.

A més, la detecció primerenca dona més oportunitats d’estudiar la malaltia i la seva evolució, i a partir d’allà desenvolupar un tractament totalment eficaç. Aquells que se sap que tenen probabilitats de desenvolupar alzheimer poden participar en assajos clínics amb temps.