Detenen un conductor d'autocar que anava begut i drogat després de causar un accident amb cinc ferits

Els Mossos han detingut un home de 55 anys per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues a Prats de Rei (Anoia). L'avís es va rebre pel volts de les 10 h d'aquest dilluns quan es va tenir coneixement d'un autocar que havia sortit de la via al punt quilomètric 42,8 de la C-1412a.

Al vehicle anaven 9 ocupants, dels quals 5 passatgers van patir ferides lleus i la resta van resultar il·lesos, entre ells també el conductor. L'home va donar positiu en el test de drogues i també va donar una taxa d'alcohol de 0,43 mg/l. Per tot plegat, va ser denunciat penalment i detingut.

