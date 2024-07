Continua en augment la incidència i els ingressos relacionats amb la covid-19, amb 137 hospitalitzats més

La incidència i els ingressos relacionats amb la covid continuen a l'alça a Catalunya. En la darrera setmana, del 24 al 30 de juny, es van diagnosticar a l'atenció primària 6.089 casos, 460 més que els 5.629 de la setmana anterior. La taxa de casos per cada 100.000 habitants es va situar en 76 la darrera setmana, pels 70 de la prèvia, segons el portal de dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC).

Pel que fa als ingressos a l'hospital, hi ha 467 en llits convencionals, 137 més que la setmana anterior, i vuit a l'UCI, igual que l'anterior. Segons s'indica al portal, el SARS-CoV-2 és el predominant (37,7% de les mostres) d'entre les infeccions respiratòries agudes. La variant JN.1 continua sent predominant, amb un predomini del subgrup derivat FLiRT.

D'altra banda, el portal apunta a la probable finalització de la tercera i darrera onada per 'streptococcus pyogenes'. La incidència es manté en descens amb 35 casos per 100.000 habitants de faringitis estreptocòccica i en dos casos per 100.000 habitants d'escarlatina.

