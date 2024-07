Barcelona indemnitza amb 240.000 euros la família de la jove que va morir per la caiguda d'una palmera

L'Ajuntament de Barcelona indemnitzarà amb més de 240.000 euros la família de la jove morta el 3 d'agost del 2023 per la caiguda d'una palmera al Raval, segons ha informat Vosseler Advocats, que representa l'acusació particular. L'acusació va presentar una reclamació contra el consistori, en considerar que era el responsable de la conservació i el control de l'arbrat.

El bufet d'advocats ha recordat que l'arbre estava «en molt mal estat», fet que s'havia denunciat prèviament per un veí, i ha defensat que el responsable del manteniment era el consistori. Finalment, les parts han arribat a un acord per tal d'indemnitzar la família, tal i com ha avançat 'El Periódico'.

L'advocat de l'acusació particular, Javier Benito, ha assegurat que es tracta d'un «exemple clar de negligència» en el manteniment de l'arbrat públic i ha assegurat que si s'hagués fet aquest manteniment adequat de la palmera, la jove «estaria viva». A més, ha recordat que existia un avís per part d'un veí del març del 2023 sobre l'estat de la palmera, fet que per a Benito era suficient per haver fet una anàlisi més detallada.

Vosseler ha considerat la indemnització «ajustada» i ha destacat la rapidesa amb què s'ha aconseguit. «És una celeritat totalment inusual en aquest tipus de casos», ha afirmat Benito. Per al lletrat, aquesta rapidesa ha estat possible gràcies a una «bona col·laboració i comunicació» des del primer moment i la «voluntat» de l'Ajuntament per arribar a un acord.

El consistori ha recordat que la via penal es va arxivar perquè no hi havia responsabilitat penal de ningú. No obstant, els advocats de la família i l’asseguradora de l’ajuntament han negociat la indemnització per danys patrimonials i personals.

