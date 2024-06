Detenen una dona condemnada per arrancar part de llengua a la seva parella durant un petó

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts en Sant Antoni de Calonge una dona condemnada per arrancar-li un tros de llengua a la seva parella en un petó i que havia fugit, segons ha avançat El Periódico i han confirmat aquest dijous a EFE fonts del mateix cos policial.

Adaia López estava en recerca i captura des de feia més d’un any després d’escapar-se per no complir la pena de sis anys de presó imposada per l’Audiència de Barcelona per un delicte de lesions.

La dona va seccionar un tros de llengua d’una mossegada al seu nuvi durant un petó i després la va escopir a terra, on ho van trobar els Mossos. L’òrgan de la víctima no va poder ser reconstruït, la qual cosa va suposar greus seqüeles per a la víctima.

Els fets van ocórrer l’any 2016 i la condemna es va dictar el 2021. A mitjans de l’any passat, l’Audiència de Barcelona va concedir quinze dies a López per ingressar voluntàriament a la presó i abonar una indemnització de 60.000 euros pels danys causats, però no es va presentar.

Finalment, dimarts passat una patrulla la va trobar en una casa ocupada de Sant Antoni de Calonge. Després de passar a disposició del Jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols i ingressar a la presó es va comprovar que també tenia una causa pendent d’un jutjat d’instrucció de Valls.

