Immobilitzen 80 tones d’olives i conserves elaborades amb aliments no aptes per al consum

Imatge dels productes immobilitzats que no eren aptes per al consum humà.Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha immobilitzat 80 tones d'olives i conserves amb aliments no aptes per al consum al País Valencià i ha detingut el gerent de l'empresa productora. En rebre una queixa ciutadana, la Guàrdia Civil va inspeccionar l’empresa amb l’autoritat sanitària i va constatar que a la planta s’hi barrejaven aproximadament entre un 5% i un 10% de productes no aptes per al consum humà amb d’altres que sí que estan autoritzats.

Aquests aliments es comercialitzaven al mercat majorista, a locals de restauració, botigues i grans superfícies, tant de l’Estat com de tercers països, incloent Catalunya. Hi havia productes no aptes guardats sense cap etiqueta, en llaunes rovellades i que portaven cinc anys caducats.

També es van detectar bidons identificats com a «producte no apte». Segons un document que portava l'empresa, el producte classificat d’aquesta forma s'ha d’eliminar a través d'un gestor autoritzat de residus. No es pot utilitzar en cap cas per a consum humà ni animal.

Els productes es venien a Catalunya, País Valencià, Cantàbria, Madrid, Andalusia, Balears, Múrcia, Extremadura i Castella La Manxa. També s’exportaven a tercers països.

La Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana ha emès una alerta ràpida a nivell europeu a través del sistema RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) per controlar els productes d'aquesta empresa que es troben en circulació. L'empresa s'ha compromès, de manera voluntària, a la retirada del producte del mercat.

Les diligències han estat lliurades al jutjat de primera instància i instrucció número 4 d'Alzira. El detingut, espanyol i de 42 anys, està acusat d’un delicte contra la salut pública i d’un altre relatiu al mercat i als consumidors.

