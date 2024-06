Gaudeix d'un Sant Joan segur amb les teves mascotes

Sant Joan és una de les festivitats més esperades a Catalunya, una nit plena de fogueres, petards, música i celebracions. Però, mentre gaudim de la festa, és important tenir en compte la seguretat, especialment la de les nostres mascotes, que sovint pateixen molt amb els sorolls dels petards. Aquí tens alguns consells per passar un Sant Joan segur i protegir les teves mascotes:

Preparatius previs per a un Sant Joan segur

Compra en establiments autoritzats: Assegura't de comprar petards i altres materials pirotècnics en botigues certificades.

Segueix les instruccions: Llegeix i segueix sempre les instruccions d'ús dels petards.

Escull un lloc segur: Troba un lloc obert i allunyat de zones boscoses o amb vegetació seca per encendre fogueres o tirar petards.

Seguretat personal

Porta roba adequada: Utilitza roba de cotó i evita materials sintètics que es poden cremar fàcilment.

Protegeix-te: Posa't ulleres de protecció i guants quan manipulis petards.

Mantén una distància segura: Allunya't prou de les fogueres i dels llocs on es tiren petards.

Protecció de les mascotes

Tanca portes i finestres: Mantingues la casa ben tancada per minimitzar el soroll dels petards.

Crea un espai segur: Prepara un espai confortable i tranquil on la teva mascota es pugui sentir segura, com una habitació interior amb música suau per dissimular el soroll exterior.

Durant la nit de Sant Joan

No deixis la mascota sola: Intenta estar a casa o assegura't que algú de confiança hi sigui per calmar-la.

No treguis les mascotes al carrer: Evita passejar les mascotes durant les hores de més activitat pirotècnica.

Joguines i entreteniment: Proporciona joguines o objectes que distreguin i mantinguin la teva mascota ocupada.

Mesures Addicionals

Productes calmants: Consulta amb el veterinari sobre l’ús de productes calmants o feromones que poden ajudar a relaxar la teva mascota.

Identificació: Assegura’t que la teva mascota porta una placa d’identificació i que la informació del microxip està actualitzada per si es perd.

Conscienciació i Respecte

Respecta els horaris: Sigues conscient dels horaris de descans de les persones grans i les mascotes.

Informa els veïns: Si tens pensat fer una celebració a casa amb petards, informa els veïns, especialment aquells amb mascotes.

Prevenció d'incendis

Extintors a mà: Tingues sempre a l'abast un extintor o una galleda d'aigua per si la foguera o els petards provoquen un incendi.

No deixis les fogueres sense vigilància: Assegura’t que la foguera estigui completament apagada abans de marxar.

Passar un Sant Joan segur i protegit és responsabilitat de tots. Amb aquests consells, podràs gaudir de la festa sense posar en risc la teva seguretat ni la de les teves mascotes. Celebra amb consciència i gaudeix d'una nit màgica!

