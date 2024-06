Mas evita pronunciar-se si l'actuació del jutge Aguirre pel 'cas Volhov' és prevaricació, però diu que «no és justícia»

L'expresident Artur Mas ha evitat pronunciar-se sobre si l'actuació del jutge Aguirre reobrint el 'cas Volhov' és prevaricació com ha apuntat l'advocat de Puigdemont. Ha dit que no és el seu «estil expressar-se en aquests termes», però sí que ha valorat que Aguirre està actuant «amb poc sentit de la justícia total i absoluta», «no és justícia», ha insistit.

En una entrevista a Rac1, ha comentat que creu que el jutge Aguirre vol «intentar» que no s'apliqui la llei d'amnistia després que aquest divendres reobrís el 'cas Volhov' en una peça separada, aquest cop per delicte de traïció, que no està inclòs en l'amnistia, i malversació de fons públics.

Mas ha explicat que la setmana vinent començarà a preparar la seva defensa jurídica, tot i que ha assenyalat que es podria acabar arxivant. També ha manifestat la voluntat de «definir un esquema més o menys comú» amb Boye, tot i que s'ha distanciat de la querella que ha anunciat l'advocat aquest matí contra el jutge.

«No es tracta de posar l'ull en possibles delictes en aquest o en aquell, sinó de fer entendre que un jutge que se li ha demanat que arxivi les investigacions, i que n'obre de noves en relació amb el mateix cas, és una persona que no està actuant correctament», ha subratllat.

Repetició electoral

D'altra banda, Mas s'ha referit a les negociacions per la investidura. El que veu «més viable» és una repetició electoral. «No crec que sigui un gran escenari, ni el volgut, ni el desitjable», ha asseverat a continuació. En aquest cas, l'expresident ha insistit en una llista conjunta de l'independentisme. «Probablement tornaria a quedar primera», ha valorat recordant la candidatura de Junts pel Sí el 2015.

