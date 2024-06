Detenen a Ripoll un jove amb 100 pastilles de MDMA

Les pastilles portaven la inscripició Burger King i Hello Kitty.Mossos

Els Mossos han detingut un jove, de 20 anys, acusat d'un delicte contra la salut pública. Els fets van tenir lloc aquest dimecres, cap a les dues de la matinada, quan la policia va aturar un vehicle que havia fet una conducció evasiva pel centre de Ripoll. Durant l'escorcoll, hi van localitzar una motxilla amb 100 pastilles de MDMA, 64 amb la inscripció de 'Burger King' i 36 amb la inscripció de 'Hello Kitty' repartides en dues bosses transparents amb tancament hermètic. El valor de la pastilles en el mercat il·lícit és de 1.216 euros. L'home, que no té antecedents, ja ha passat a disposició del jutge.

La policia ha informat d'una altra detenció a Ripoll relacionada amb drogues. En aquest cas, els fets van passar el 10 de juny, cap a dos quarts de sis de la tarda, quan en un control situat a la C-17, la policia va aturar un vehicle amb dos ocupants, una dona de 38 anys i un home de 20.

En baixar la finestra, els mossos van notar que sortia una forta olor de marihuana. En fer-li la prova de detecció de drogues, la conductora va donar positiu en amfetamines. Per aquest motiu, va quedar denunciada administrativament per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.

L’acompanyant portava dins d’una ronyonera dues bossetes de plàstic amb la inscripció «HIGHIRIBO». Tot i tenir l’aparença de contenir llaminadures, en aplicar, posteriorment, el test reactius a aquesta substància, va donar positiu a amfetamines. El valor de la substància intervinguda en el mercat il·lícit és de 1989 euros.

Per aquest motiu ambdós van quedar denunciats penalment com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, amb l’obligatorietat de comparèixer davant del jutjat instructor de la causa quan se’ls requereixi.

