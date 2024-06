Condemnat a mig any de presó per retirar una bandera espanyola a una parada unionista a la UAB

El jutjat penal número 1 de Sabadell ha condemnat un jove de Cerdanyola del Vallès a sis mesos de presó per un encarament amb els organitzadors d’una parada unionista instal·lada a la UAB la primavera del 2017. El condemnat va agafar una bandera espanyola de l’estand i la va llençar a terra, mentre que després altres estudiants la van cremar.

La jutgessa considera que el jove és culpable d’un delicte contra l’exercici dels drets fonamentals amb agreujant de discriminació ideològica. La seva defensa, del col·lectiu Alerta Solidària, sosté que aquest cas ha d’estar emparat per la llei d’amnistia i critica que la jutgessa signés la sentència un dia abans que entrés en vigor la norma. La defensa preveu presentar recurs d’apel·lació.

En un comunicat, Alerta Solidària recorda que, dies abans del judici, l’advocat va sol·licitar el seu ajornament per la possible afectació de la llei d’amnistia. Lamenten que la jutgessa va trigar més de deu dies a negar la suspensió de la vista, argumentant que la llei encara no estava en vigor, però precisen que la resolució no va ser comunicada a la defensa fins ser a les portes del judici.

Ja a la sala, l’advocat va insistir en demanar l’ajornament de la vista, però la magistrada va reiterar que la normativa no estava en vigor i va advertir que estava per veure si la llei seria constitucional i ajustada al Dret de la Unió Europea.

Alerta Solidària critica que la jutgessa signés a corre-cuita la sentència just un dia abans de l’entrada en vigor de la llei d’amnistia, i diu que la resolució no els va ser comunicada fins abans d’ahir. Junt amb la sentència, la magistrada els emplaça ara a opinar sobre l’aplicació de la norma.

La defensa avisa que obrir el debat de l’aplicació particular de la llei en aquesta causa pot fer perdre el període legal per presentar un recurs d’apel·lació. En el cas d’optar pel recurs, apunten que el cas s’elevarà a l’Audiència de Barcelona, fet que dilatarà el procés i deixarà en no res el debat iniciat al jutjat de Sabadell sobre aplicació de la llei.

Alerta Solidària afirma que el condemnat és «un independentista represaliat per la follia repressiva, denunciat per l’espanyolisme més histriònic i assenyalat per informes dels Mossos que no justifiquen d’on obtenen la seva identificació». «Ara és condemnat per una jutgessa a qui se li veu el llautó», afegeixen, tot retraient que la condemna és «per motivacions polítiques». «I això que la llei d’amnistia havia de suposar, per alguns, la superació de la repressió», etziben.

