El violador d'Igualada s’asseu demà al banc dels acusats i s’exposa a 45 anys de presó

L’acusat de la brutal violació d’una jove de 16 anys la matinada de l’1 de novembre de 2021, quan sortia d’una discoteca en Igualada, s’asseu aquest dilluns a la banqueta dels acusats, en un judici en el qual s’enfronta a 45 anys de presó i en el qual s’ha eximit la víctima de declarar.

A la secció 10 de l’Audiència de Barcelona arrenca el judici contra aquest home, que es prolongarà fins divendres vinent, dia 21, en el que el ministeri fiscal demana una pena de 45 anys de presó pels delictes d’agressió sexual i assassinat en grau de temptativa, indemnitzacions per a la víctima de 260.000 euros i 10 anys de llibertat vigilada quan surti de presó.

La víctima no haurà de declarar durant la vista oral ja que el tribunal ha acceptat la prova preconstituïda, és a dir, la declaració gravada de la jove durant la fase d’instrucció del cas, que es reproduirà a porta tancada.

Així ho va acordar el tribunal el passat dijous en una resolució en la qual va valorar «conveniència d’evitar un perjudici més gran» a la jove per l’«agreujament de la seva afectació psicològica que pugui comportar acudir presencialment al plenari, fins i tot amb les mesures de protecció acordades per evitar el contacte visual amb l’encausat.»

La brutal violació va ocórrer la nit de Halloween de 2021, quan la menor, que va ingressar a l’UCI en estat crític arran de l’agressió, es dirigia sola i a peu cap a l’estació de tren per anar a casa seva, a Vilanova i la Geltrú, després d’estar de festa amb unes amigues a la discoteca Epic d'Igualada.

Segons sosté la Fiscalia en el seu escrit d’acusació, el processat, a presó provisional des de la seva detenció l’abril de 2022, va seguir a la jove pels carrers de Igualada i la va atacar «de forma sorprenent», després de la qual cosa se la va portar a una zona «solitària i òrfena de testimonis, poc il·luminada i sense càmeres», per agredir-la sexualment.

Al llarg de 20 minuts, afegeix el Ministeri Públic, el processat va colpejar la noia a diverses parts del cos, mentre la subjectava amb força, i la va penetrar «de manera brutal», fins i tot amb objectes, demostrant així el seu «absolut menyspreu a la seva condició de dona».

Després de la violació, el processat va clavar a la víctima un «fort cop al cap amb un objecte contundent», la va deixar abandonada a terra i va fugir del lloc, on la va trobar un camioner.

A conseqüència de l’agressió, la menor va patir un traumatisme cranioencefàlic i una ruptura cranial, a més d’altres lesions per tot el cos, pel que va haver d’estar ingressada durant tres dies en la unitat de cures intensives (UCI) i gairebé un any hospitalitzada.

Segons el ministeri públic, la jove arrossega com a seqüeles un «estrès posttraumàtic greu i desestabilització personal» ja que les lesions causades, en la majoria de casos «mortals de necessitat», van posar la seva vida en perill.

Els informes sobre el perfil criminal i psicològic elaborat pels Mossos d’Esquadra durant la fase d’instrucció de la causa, i que figuren en el sumari, defineixen l’acusat com una persona amb comportaments «vexatoris i humiliants» amb les dones per «danyar-les» físicament i moralment i que no té, a més, «remordiment» després de cometre les seues «accions agressives».

A nivell psicològic, els informes descriuen al violador de Igualada com una persona «impulsiva, incapaç de gestionar escenaris de frustració davant d’escenaris d’enfrontament, conflicte o rebuig, amb la capacitat de ser violent si la situació el requereix, amb una sexualitat no normalitzada....».

El processat ja comptava amb una condemna de quan tenia 15 anys (el 2016) per intentar violar la seva germanastra petita, de tot just 7 anys, mentre estava allotjat amb la família en un 'càmping', uns fets que va denunciar la seva pròpia mare.

El Jutjat de Menors de Girona li va condemnar en el seu dia a un any d’internament. Tanmateix, la pena va ser suspesa sota la condició que complís la llibertat vigilada, seguís un tractament psiquiàtric i acudís a desintoxicació.

El judici comença aquest dilluns a l’Audiència de Barcelona amb la declaració de l’acusat, encara que aquesta podria produir-se al final de la vista oral si així ho demana la seva defensa i ho acorda el tribunal; després testificaran agents dels Mossos d’Esquadra i, a continuació, es practicarà la prova pericial i els informes de les parts abans que el cas quedi vist per a sentència.

