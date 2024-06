Sónar tanca la 31a edició amb 154.000 espectadors al conjunt d'activitats

El festival Sónar tancarà aquest dissabte una edició per la qual hauran passat 154.000 espectadors, comptant el conjunt d'activitats programades al llarg de tota la setmana. El Sónar Dia ha reunit 54.000 persones, i el de Nit, 66.000, que sumen 120.000 espectadors, els mateixos que l'any passat.

A diferència del que passava fins ara, el festival ha comptabilitat també els 34.000 espectadors que ha congregat l'OFFFSónar (una programació fora dels dos recintes del festival) en el total de l'esdeveniment. La 31a edició del certamen ha comptat amb un cartell tan eclèctic com sempre, i on han brillat noms com Laurent Garnier, Kittin, Vince Staples, Air, Jessie Ware o Sevdaliza, entre les més de 200 propostes d'una vintena de països.

La direcció de Sónar ha fet un balanç molt satisfactori de la 31a edició del festival, que aquest dissabte segueix en marxa al recinte de Montjuïc i culminarà aquesta nit a Fira Gran Via amb la seva darrera nit de concerts.

L'esdeveniment, amb més de 250 activitats al llarg de tota aquesta setmana, suma 154.000 espectadors amb l'agregat de la programació diürna, la nocturna i -com a novetat- també la de l'OFFSónar. Sense aquesta última, el total són 120.000 espectadors, com l'any passat.

La presència de públic internacional ha suposat el 30% del total, lleugerament inferior a l'última edició però molt en la línia de la proporció habitual. Amb tot, el CEO d'Advanced Music ha reconegut que des de la pandèmia ha incrementat el volum de públic local i estatal, la qual cosa, ha dit, els fa estar «molt i molt contents». La forquilla d'edat més habitual del Sónar va dels 24 als 36 anys («més 24 al Sónar de Nit i més 36 al de dia», ha puntualitzat Barba).

«Còmodes» amb la xifra d'espectadors

En la roda de premsa, els co-directors del festival han explicat que la xifra d'espectadors (la del festival estrictament) és molt similar a la del 2023, «amb la diferència que hi ha hagut un petit increment de públic de dia, i una petita baixada del públic de nit». «És un model estabilitzat, i amb el que estem còmodes, tant els artistes, com l'organització, com el públic», ha conclòs Ricard Robles.

Un model, però, que canviarà d'aquí a dues edicions, la de l'any 2026, perquè el Sónar de Dia i el Sónar de Nit s'uniran en una única seu. «No perdrem l'essència, encara estem pensant el format i els recorreguts; però cada vegada que el festival ha canviat de seu ha sigut per millorar», ha tranquil·litzat Robles, tot fent memòria del canvi d'ubicació anterior, del CCCB a Fira Montjuïc.

«Semblava impossible que allò es pogués millorar i vam venir aquí i vam aconseguir gairebé instaurar un model d'experiència i de festival», ha defensat.

El festival ha reunit enguany noms pioners de l'electrònica i la cultura de club, com el duet Air o els dj Danny Tenaglia, Laurent Garnier, Richie Hawtin i Kerri Chandler, amb referents actuals com Kaytranada, Ben Böhmer i Adriatique.

Sónar 2025: 12, 13 i 14 de juny

La propera edició del festival ja té dates. Se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juny als actuals recintes de Fira Montjuïc (Dia) i Fira Gran Via (Nit). L'any vinent es recuperarà el concert inaugural del certamen, que serà al Palau de la Música Catalana el mateix 12 de juny, i en el qual s'interpretaran obres de Steve Reich i la compositora catalana resident al Palau Raquel García-Tomás.

