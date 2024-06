ERC aprova el reglament per poder consultar la militància si hi ha un acord d'investidura

El Consell Nacional d'ERC ha aprovat el reglament que permetrà consultar la militància en cas que hi hagi un acord d'investidura. La formació ha validat les bases per regular les consultes que la direcció del partit consideri oportunes, com podria ser el cas d'un pacte per investir president de la Generalitat.

Segons aquest reglament, la votació podrà ser electrònica, però es podria habilitar també punts de votació presencial. ERC va informar el 29 de maig que en aquest Consell Nacional fixaria les bases de la consulta a la militància perquè tinguessin l'última paraula en cas d'arribar a un hipotètic acord d'investidura.

De moment la formació no ha tancat la pregunta ni el calendari de la consulta. De fet, el reglament s'aprova quan encara no hi ha cap pacte per a la investidura ni amb el PSC, ni amb Junts.

Aquesta setmana que ve està previst que comencin les negociacions formals per a la investidura. ERC ja ha confirmat que els propers dies té previst reunir-se tant amb els socialistes com amb la formació liderada per Carles Puigdemont. De totes maneres, els republicans han lamentat que cap dels dos partits els ha plantejat cap proposta, de moment.

En una intervenció a l'inici del Consell Nacional d'aquest dissabte la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha fixat el finançament singular com a condició per a la investidura de Salvador Illa i ha remarcat que és «el mínim exigible». També ha advertit que si el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, «no mou fitxa» en aquesta qüestió, el suport d'ERC serà «molt difícil».

La reunió del Consell Nacional arriba cinc dies després de la constitució de la Mesa del Parlament, amb un acord entre l'independentisme perquè Josep Rull presideixi la cambra.

També coincideix amb un moment de plena la divisió interna a ERC sobre l'entrada al govern de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona. De fet, ERC Barcelona tenia previst celebrar un congrés el dijous, però es va haver d'ajornar després que la militància desbordés totes les previsions.

