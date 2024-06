Investiguen un exprofessor del Pare Manyanet de Barcelona per abusar d'una alumna als anys 90

El jutjat d'instrucció 1 de Barcelona està investigant un exprofessor de l'escola Pare Manyanet de Les Corts de Barcelona per abusar d'una alumna als anys 90, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN. La víctima tenia uns 10 o 11 anys quan va patir els abusos.

El titular del jutjat va prendre declaració a la dona i ha citat a declarar l'exdocent. Segons la víctima, quan s'acostava a la taula del professor per consultar-li algun dubte, aquest li agafava la mà i la posava sobre els seus pantalons a les seves parts íntimes fent moviments de caràcter sexual. La taula impedia que la resta d'alumnes veiessin què passava però la dona assegura que els companys ho sabien.

Segons explica 'El Periódico', la víctima assegura que tant era així que la resta de companys anaven a preguntar a aquest professor els dubtes portant alguna cosa a les mans, perquè el professor no els les agafés. L'acció del docent es va convertir en una pràctica habitual, segons ha fet constar a la denúncia.

La víctima no va dir res a ningú fins que va complir 30 anys. Aquesta ha explicat al diari que les trobades a classe amb el professor eren «desagradables» però que ella, amb onze anys, pensava que aquell comportament era normal. Afegeix que l'home li va dir que no ho digués a ningú i afirma que a ella no la va arribar a tocar mai.

