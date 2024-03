El professor de la UdG admet que va fer proposicions sexuals a dues alumnes però nega l'assetjament

El professor de màster de la Universitat de Girona (UdG) acusat públicament d'assetjar dues alumnes admet que va fer-los proposicions sexuals, però que en cap cas hi va haver «insistència» i que ho va frenar tan bon punt va veure «que no era correspost». El docent, Mostafà Shaimi, rebutja «fermament» que se l'hagi qualificat com un «assetjador sexual» i s'ofereix a fer mediació amb les estudiants per «restaurar el dany» i treballar «a fons» el seu «masclisme i rol com a docent». En un escrit, el professor també lamenta el judici públic al qual se l'ha sotmès i critica que la UdG el vulgui convertir en «boc expiatori» dels seus «errors passats», obrint-li un expedient disciplinari on proposa la seva «expulsió fulminant» com a docent.

Els dos casos els van denunciar públicament la setmana passada la Plataforma Feminista de la UdG i el col·lectiu Les Metzines. Van passar a mitjans de desembre del 2020 amb pocs dies de diferència. El docent, professor associat al Departament de Pedagogia, impartia classes al Màster en Ensenyament de l'Espanyol i el Català com a Segones Llengües, que cursaven les dues alumnes (ara ja, exestudiants).

En un dels casos, la plataforma relatava que durant una reunió el professor va proposar-li a l'estudiant si volia «acabar al llit amb ell» com a mínim «en tres ocasions». I que més tard, quan ella va arribar a casa i ho va explicar als seus companys de pis, va enviar-li un correu electrònic des del compte de la UdG demanant-li si li donava el telèfon per «molestar-la».

Pel que fa al segon cas, relatava la plataforma, el professor també va enviar un mail a l'estudiant demanant-li el telèfon (en aquesta ocasió, sense afegir-hi res més). Ella hi va accedir i, a partir d'aquí, li hauria fet proposicions deshonestes via whatsapp.

Ara el docent, Mostafà Shaimi, ha enviat un escrit a moviments socials -fa temps que en forma part- i a l'entorn acadèmic on admet que va fer proposicions sexuals a les dues estudiants de màster, durant «converses fora de l'àmbit estrictament acadèmic que van derivar en flirteig». Una d'elles, durant una reunió al bar Campus; i l'altra, «exclusivament en una conversa» de whatsapp.

Shaimi explica que, a diferència del que s'havia dit, ell no era el seu tutor del treball final de màster (TFM). I que «en cap cas hi va haver insistència» sinó que va «aturar la proposició» tan bon punt va veure que no era corresposta.

A l'escrit el professor diu que, durant tot aquest temps, no havia rebut «cap senyal ni missatge d'afectació» per part de les estudiants. Però que arran de la denúncia pública que han fet la Plataforma Feminista i el col·lectiu Les Metzines, es posa a la seva disposició per parlar-hi i, si així ho volen, «restaurar el dany que la meva actuació els hagi pogut causar i treballar-me a fons el meu masclisme i el meu rol com a docent».

«Ho rebutjo fermament»

Mostafà Shaimi comparteix que «el masclisme i la violència patriarcal» són «estructurals» a la societat, i també presents a l'àmbit universitari. «I que malauradament, fins i tot aquells que ens dediquem a analitzar la violència estructural, hi estem travessats, i per tant podem ser responsables d'aquestes situacions», hi afegeix.

Ara bé, el professor rebutja «fermament» que se'l qualifiqui com un «assetjador sexual». «Banalitzar aquests conceptes és també una forma de devaluar-los i, per tant, no és el meu camí», subratlla Shaimi, lamentant que se l'hagi sotmès a un judici públic «sense defensa» des dels mitjans i les xarxes socials. «Demano rigor en cada cas, en cada fet, perquè només des de respostes proporcionades i compartides ens podrem donar respostes justes com les que necessitem», subratlla.

«No accepto ser el boc expiatori»

El docent també es mostra molt crític amb l'actitud que ha mantingut la UdG i l'acusa de voler-lo convertir en «el boc expiatori» dels altres casos que han esquitxat la universitat els últims anys. «Una universitat que pretengui ser feminista ha de poder donar resposta adequada a les denúncies formulades en aquest sentit, i ha de generar els mecanismes justos perquè les persones denunciants se sentin recolzades; lamento que no hagi estat així en aquest cas», diu Shaimi, en referència al protocol de què es va dotar la UdG.

«Per això no accepto ser la torna de res, tampoc de l'equip de govern de la Universitat de Girona», insisteix el professor. I aquí, acusa directament la UdG d'actuar amb precipitació, perquè «sense consultar, preguntar ni escoltar, respon precipitadament amb un expedient disciplinari proposant la meva expulsió fulminant com a docent, en una actuació injusta que només es pot llegir com a redempció dels seus errors passats».

Mostafà Shaimi recorda que fa anys que combina la docència i la recerca «sempre amb la màxima responsabilitat i rigor» i bona part d'ella «en contra de totes les opressions». «És per això que, des del reconeixement dels meus errors, defensaré el meu lloc tant a la universitat com a la societat amb tota la fermesa i convicció possibles des del meu compromís amb la justícia social», afirma el docent.

«No puc acabar aquest comunicat sense reiterar que necessitem una nova cultura universitària que abordi aquests temes amb profunditat i destapar les pràctiques que participen en la violència del patriarcat per fer una universitat justa i igualitària», conclou l'escrit.

«Respecte a la confidencialitat»

La UdG ha emès un comunicat de premsa on recorda que, arran de les publicacions fetes per la Plataforma Feminista i el col·lectiu Les Metzines a les xarxes socials, la universitat ha obert un expedient per investigar i «determinar els fets que s'han denunciat». Al text, la UdG exigeix «el respecte a la confidencialitat de la tramitació administrativa» i subratlla que, precisament, això és així perquè el procés «ha de tenir lloc amb garanties per a totes les persones implicades».