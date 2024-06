Detingut un conductor per circular 30 quilòmetres contra direcció i xocar contra un cotxe

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la nit un conductor per circular contra direcció per l'Eix Transversal (C-25) durant 30 quilòmetres mentre fugia d'un control a Manresa. La policia l'estava buscant aquell dia per un presumpte cas de violència de gènere.

Se l'acusa de conducció temerària, d'estar sota els efectes d'estupefaents, de no tenir el permís de conduir vigent -la justícia li havia retirat- i dels delictes de desobediència a l'autoritat i lesions per imprudència greu. En concret, va circular en el sentit contrari fins a Santa Maria d'Oló (Moianès), on va acabar xocant frontalment contra un altre vehicle. El SEM va atendre tres ferits en estat menys greu, un d'ells el conductor que va ser detingut després.

L'avís del sinistre va ser pels volts de les 21 h al punt quilomètric 162 de la C-25, que es va haver de tallar durant una estona. El SEM va enviar-hi 4 unitats i van assistir les tres persones ferides. Segons detallen els Mossos, aquell vespre un establiment de Solsona va alertar al cos que una dona podia estar retinguda contra la seva voluntat amb l'home amb el que anava per un possible cas de violència de gènere.

En comprovar la matrícula del vehicle amb el que anaven, van constatar que l'home tenia diferents antecedents a aquesta localitat, entre altres coses, per haver agredit un Policia Local. El cos va activar la recerca del vehicle i, en veure que circulava per la C-55 direcció a Manresa, es va decidir instal·lar un control a una rotonda.

La policia sospita que l'home, en veure la retenció, va deduir que l'estaven buscant i va entrar a gran velocitat i en contra direcció per la C-25. Abans, la noia va sortir del vehicle i a partir de llavors el conductor va anar sol. Després de circular durant 30 km a gran velocitat i en contra direcció, va acabar perdent el control i va xocar contra un vehicle que circulava correctament per la via al seu pas per Santa Maria d'Oló.

Actualment el detingut, de 31 anys, està sota custòdia policial. Se li atribueixen els delictes de conducció temerària, d'estar sota els efectes d'estupefaents, de no tenir el permís de conduir vigent -la justícia li havia retirat- i dels delictes de desobediència a l'autoritat i lesions per imprudència greu. La dona que l'acompanyava no l'ha denunciat.

Et pot interessar: