ERC espera que el 9-J sigui un primer pas en la recuperació del vincle i la confiança amb la ciutadania

ERC espera que els resultats del 9-J siguin un primer pas en la «recuperació del vincle i la confiança amb la ciutadania», tot i que la davallada del suport a les esquerres en aquestes eleccions.

Ho ha dit el secretari adjunt i portaveu d'ERC Juli Fernàndez, que ha assegurat que actuaran en defensa i recuperació «de l'espai d'una Europa on el missatge conservador i la ultradreta sembla que creix».

«Caldrà veure quina Europa surt d'aquesta nit electoral, hi ha auguris que indiquen que pot ser més conservadora i ultra que mai», ha dit. Amb tot, Fernàndez s'ha mostrat preocupat per la baixa participació en aquests comicis, fet pel qual treballaran per incrementar la sensació de proximitat de les institucions europees amb la ciutadania.

Fernàndez no ha valorat els resultats de l'enquesta de RTVE i 3Cat, com és habitual en la formació, però sí que ha fet esment a les veus que apunten a un auge de l'extrema dreta. «El nostre compromís és combatre aquests posicionaments reaccionaris», ha dit.

La baixa participació amoïna els republicans, que consideren que la ciutadania «segueix veient les institucions europees llunyanes»: «És un repte que caldrà afrontar aquesta legislatura», ha dit Fernàndez.

Entre els aspectes que marquen distància entre electorat i institucions ha destacat que a l'Estat es trien els representants a través d'una circumscripció única i que resti pes a la diversitat, que el Parlament Europeu no tingui iniciativa legislativa pròpia i que la seva composició no la triïn els ciutadans, sinó els estats. «El nostre compromís és treballar per seguir al costat dels ciutadans i que la distància sigui percebuda com a menys llunyana», ha dit.

Pel que fa als resultats, que no es faran públics fins les 23.00 h, ha assenyalat que esperen que siguin millors o iguals per a ells que en la darrera comtessa electoral, i que siguin «un primer pas en el procés de recuperació de confiança i vincle amb la ciutadania de Catalunya». «No serà fàcil», ha dit, en una jornada on les esquerres reculen i que també ho pot fer l'independentisme: «Esperem, però, que sigui una bona nit».

