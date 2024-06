Junts diu que l'enquesta de RTVE i TV3 «no té en compte l'especificitat» de les eleccions: «Veurem com evoluciona»

Junts manté la prudència davant el primer sondeig de RTVE i TV3 que atribueix a la formació només un eurodiputat i diu que l'enquesta «no té en compte l'especificitat» de les eleccions, de circumscripció única.

En una primera valoració de la nit, el número 3 de la candidatura i director de campanya, Aleix Sarri, ha demanat esperar als resultats definitius per poder «analitzar amb molt de compte i voluntat reflexiva» les dades.

Sarri ha atribuït la baixa participació a Catalunya al poc marge de temps entre la celebració dels comicis catalans i els europeus i ha afirmat que això «ha dificultat la mobilització» en comparació a la resta de l'Estat. «Veurem com evoluciona el número tant de percentatge com de repartiment d'escons», ha dit.

Sarri també ha assenyalat que es tracta d'unes «eleccions especials» on la mobilització «és sempre molt difícil». «El fet que sigui circumscripció única tendeix a generar una certa espanyolització i polarització entre dues forces del bipartidisme espanyol», ha apuntat.

Per ara, el sondeig de RTVE i TV3 dona a Junts només un eurodiputat i la formació baixaria fins al quart lloc -per darrere del PSC, ERC i el PP-, amb el 12,5% dels vots. En les últimes eleccions, Junts es va erigir com a guanyadora, amb el 28,6% de les paperetes.

El cap de llista està fent el seguiment de la nit electoral des del Press Club de Brussel·les, escenari de les principals conferències de Junts des que Puigdemont va marxar a l'exili l'octubre del 2017.

Comín està seguint els resultats acompanyat de la presidenta de la formació, Laura Borràs, el secretari general, Jordi Turull, l'expresident Carles Puigdemont, i el número 3 i 5 de la candidatura, Aleix Sarri i Gorka Knörr.

Et pot interessar: