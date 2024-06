L'aFFaC acusa Educació de no avançar en la climatització de les aules i afirma que enviar ventiladors és «insuficient»

Amb l'increment de les temperatures les queixes per la climatització a les aules es repeteixen. Una d'aquestes veus crítiques és la de les Associacions Federades de Famílies i Alumnes de Catalunya (aFFaC), que ha acusat el Departament d'Educació de no avançar en aquest tema.

La directora de l'aFFaC, Lidón Gasull, ha afirmat a l'ACN que tenen una «queixa generalitzada» arreu del territori per la situació. Ha explicat que durant el curs han intentat treballar aquesta qüestió amb la conselleria però ha lamentat que hi ha hagut «pocs avenços».

A més, ha constatat que sovint aquests avenços són l'enviament de ventiladors, una mesura «insuficient». Per tot plegat, ha reclamat una diagnosi i un pla concret per territoris i centres.

La problemàtica de la calor a les aules ha anat en augment pel canvi climàtic. En els darrers cursos les queixes també s'han incrementat ja que molts centres no tenen cap tipus de climatització per pal·liar les altes temperatures a l'interior de les aules.

L'exconseller d'Educació Josep Gonzàlez Cambray va anunciar l'any passat un pla de climatització però des de les associacions de famílies critiquen que aquest no era concret i ni avançat ni s'ha concretat, a diferència del que, diuen, sí ha fet el Consorci d'Educació de Barcelona.

«Necessitem canvis estructurals i necessitem saber com s'han de fer els canvis», ha afirmat. A més, ha apuntat que aquesta climatització ha de ser sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Per a l'aFFaC, les mesures han de ser diferents segons la realitat de cada centre i del territori al que pertanyen. Seguint l'exemple de Consorci, Gasull ha reivindicat que es faci una diagnosi a tots els centres de Catalunya i, sobretot, «començar a posar data d'execució perquè tots els centres educatius siguin sostenibles i habitables a nivell climàtic».

«No els correspon a les AFA climatitzar»

En alguns casos les famílies s'han mobilitzat i han volgut comprar pel seu compte ventiladors o sistemes d'aire condicionat. Des de l'aFFaC però no recomanen que això es faci perquè «no els correspon a les AFA climatitzar els centres, li correspon al Departament o als ajuntaments».

A més, ha explicat que la climatització s'ha d'adequar a l'edifici i les instal·lacions ja existents, motiu pel qual es podrien generar problemes si s'instal·len sistemes no adients.

Tot i això, la directora de l'associació ha entès que, al cap i a la fi, el que els mou és la preocupació pels seus fills. «Si ningú ho fa, són els seus fills els que estan al centre i tenen la necessitat que estiguin en condicions òptimes», ha manifestat.

D'altra banda, Gasull ha posat sobre la taula que la situació que viuen els infants de calor a les aules és impensable en altres àmbits com poden ser centres sanitaris, llocs de treball de l'administració publica o fins i tot en l'àmbit privat. «No ens plantegem treballar sense mesures de climatització», ha apuntat.

Arribat al juny, la directora de l'aFFaC ha lamentat que els infants i joves passaran gairebé un mes «en condicions no adequades per a l'aprenentatge».

Educació reparteix 3.500 ventiladors

Fonts del Departament d'Educació han informat que s'ha continuat treballant en aquest tema. En primer lloc, s'ha activat ja el Pla d'Organització de Centre per Altes Temperatures (POCAT).

D'altra banda, la conselleria té previst instal·lar 3.500 ventiladors de peu als centres escolars. A més, han apuntat que durant aquest curs ha continuat la instal·lació de sistemes de climatització.

Del total de 104 actuacions previstes, 91 ja s'han acabat, tres es troben en execució i durant l'estiu se n'instal·laran una desena més. La conselleria ha assegurat que té previst fer una avaluació de les instal·lacions i dels usos que en fan els centres en les properes setmanes.

Per al curs vinent, s'ha definit una llista amb 103 actuacions per instal·lar més sistemes de climatització i la majoria d'aquests ja estan en redacció.

Pel que fa als ventiladors, Educació ha explicat que s'ha generat un nou circuit que segueix criteris tècnics per tal que els centres els puguin demanar.

Així, el centre ha de fer la petició a la direcció del servei territorial, aquest analitza les peticions rebudes segons criteris tècnics -temperatura, humitat o tipologia d'edifici- i es prioritzen aquells centres que siguin titularitat del Departament, amb alta vulnerabilitat de l'alumnat -llars d'infants i centres d'educació especial-, aquells que tenen aules amb orientació sud, amb una distribució que minimitzi la ventilació creuada i que es varen construir entre el 1979 i el 2007.

D'aquesta manera, els serveis territorials fan un llistat, els serveis centrals ho analitzen i s'inicia la distribució.

CCOO assegura que s'incompleix la normativa

També es mostren crítics des de la Federació de CCOO, que han insistit que cada any s'està incomplint el reial decret sobre seguretat laboral que afirma que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d'oficines o similars ha d'estar entre els 17 i els 27 graus.

En aquest sentit, ha recordat que la titularitat del centre té l'«obligació i la responsabilitat» d'adoptar les mesures necessàries per no originar riscos per a la salut dels treballadors i dels alumnes, o si no és possible, reduir-los al màxim.

A més, ha considerat insuficient la guia d'actuació en el marc de les altes temperatures enviada el curs passat. També veu «insuficient» el pla d'adequació al canvi climàtic tant per les mesures com per la «dilatació» en el temps -a cinc anys-.

Pel que fa als ventiladors, CCOO ha afirmat que en són 3.500 quan hi ha més de 3.800 centres educatius públics a Catalunya. «0,9 ventiladors per centre! Sobren les paraules», ha afirmat el sindicat en un comunicat.

Davant d'això, ha instat els centres a comunicar per escrit a Educació, el Consorci d'Educació de Barcelona o a la titularitat del centre quan se sobrepassin els 27 graus en espais interiors.

Com l'aFFaC, CCOO ha dement un pla nacional per adaptar «urgentment» els centres educatius a la nova realitat climàtica.

