Estrella Damm reviu els estius dels anys 70 en el seu 'spot' publicitari d'aquest estiu

Estrella Damm reviu els estius dels icònics anys setanta a 'Estiu ‘78', la seva nova campanya Mediterràniament. I ho fa amb un dels hits que va revolucionar el panorama musical dels setanta, «Yes, Sir, I Can Boogie» del duet Baccara, que va conquerir el primer lloc de les llistes musicals arreu d’Europa, Estats Units i Mèxic, i batent tot tipus de rècords més enllà de les nostres fronteres.

'Estiu ‘78' explica la història de la Maria, una jove que, després d’acomiadar la seva àvia, rep una caixa de fotografies antigues que li havien pertanyut, d’entre les quals li crida l’atenció una col·lecció que data de l’estiu de 1978. És arran d’això que decideix recórrer cada un dels indrets que la seva àvia va fotografiar l’estiu d’aquell any.

Passat i present es barregen en aquest viatge, que les durà a gaudir d’inoblidables dies de platja i de nits estrellades que semblaven eternes, a ballar fins que surti el sol, i a conèixer persones que canviaran el transcurs dels esdeveniments. I tot això, sense adonar-se que estan vivint, en anys diferents, el que serà l’estiu de les seves vides. Perquè, «canviï el que canviï, que el que és important mai canviï».

Indiscutiblement, la protagonista de la campanya d’aquest estiu d’Estrella Damm és la música: «Yes, Sir, I Can Boogie», del duet Baccara. Una cançó que no només ha sobreviscut el pas del temps, sinó que ha sigut capaç de conquistar a diferents generacions, de la mateixa manera que ho farà aquest estiu amb la versió que la cantant i compositora britànica Debbie ha interpretat en exclusiva per Estrella Damm, i que properament estarà disponible a totes les plataformes de venda i streaming de música.

'Estiu ‘78' és una idea original d’Oriol Villar −creador del concepte Mediterràniament d’Estrella Damm−, dirigida per Claudia Llosa −qui ja va col·laborar en les campanyes de 2012 («No és el què, és el com»), 2014 («Entrena l’ànima») i 2018 («Cyrano») de la cervesa− i amb l’oscaritzat director de fotografia nord americà Erik Messerschmidt, guanyador d’una estatueta daurada pel seu treball a la pel·lícula «Mank» (2020).

Des d’avui, 'Estiu ‘78' es pot veure al canal de YouTube i a les xarxes socials d’Estrella Damm, i a www.estrelladamm.com.

Et pot interessar: