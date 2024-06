Detenen i expulsen del país un lladre multireincident que acumulava més de 30 arrestos i cinc condemnes

La Policia Nacional, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, han arrestat un lladre multireincident que actuava a Girona i que acumulava més de 30 detencions i cinc condemnes.

Després d'enxampar-lo i comprovar que es trobava en situació irregular a Espanya, els agents van sol·licitar al jutge de guàrdia que l'enviés al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona i d'allà se'l va traslladar a l'aeroport de Madrid Barajas on va ser deportat cap al seu país d'origen.

L'arrestat acumulava detencions per robatoris i també per atemptats contra els agents de l’autoritat i ja l'havien condemnat fins a cinc vegades. La detenció s'ha fet en base a l'aplicació de la llei d'estrangeria i per l'alarma social que causava.

