Junts vol conselleries de pes per entrar al govern de Tarragona, però ECP descarta un pacte a tres

El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona ha superat, sense excessives complicacions, el primer any de mandat amb només nou consellers. Tot i això, l’alcalde, Rubén Viñuales, busca una ampliació de govern que els doni «estabilitat».

El batlle vol tancar un acord que impliqui tenir majoria i reitera, un cop més, que Junts i En Comú Podem són «socis prioritaris». La formació de Jordi Sendra veu amb bons ulls una possible entrada al govern, però demanaran portar conselleries rellevants. En canvi, ECP continua rebutjant un pacte a tres amb els socialistes i Junts.

Viñuales destaca els «esforços importants» que han fet ambdues formacions per poder tirar endavant grans temes de ciutat, com les ordenances fiscals. Junts i comuns també van ser pilars fonamentals per a l’aprovació dels pressupostos del 2024. També ho va ser Esquerra Republicana, que va votar a favor dels comptes.

L’entrada dels republicans al govern, però, es planteja inviable per la freda relació entre el PSC i ERC. L’alcalde descarta, fins i tot, que una entesa entre les dues formacions per a la investidura al Parlament de Catalunya pugui canviar la situació a Tarragona. En aquest sentit, apunta que els pactes «supramunicipals» no influiran en els pactes que es puguin produir a l’Ajuntament.

Així, l’escenari polític a la plaça de la Font no ha variat gaire respecte al que hi havia fa uns mesos. A principis d’any, Viñuales es va reunir amb els comuns per proposar-los entrar a l’equip de govern, una oferta formal que va ser rebutjada per ECP, ja que no contemplaven cap equació que inclogués Junts. El seu portaveu, Jordi Collado, assegura que es mantenen en la mateixa posició i no formaran part de cap executiu «en minoria o amb la dreta». En aquell moment, Viñuales afirmava que només ampliaria si implicava tenir majoria.

La predisposició de Junts

El grup municipal de Junts, encapçalat per Jordi Sendra, sí que veuria amb bons ulls la possibilitat d’entrar al govern. Tant si és amb 12 consellers —els 9 del PSC i els 3 de la formació sobiranista—, com si és amb 14 incloent En Comú Podem. Això sí, els juntaires demanaran conselleries «de pes» per tenir un paper rellevant dins de l’executiu.

La formació farà arribar les seves peticions als socialistes quan arribi el moment de les negociacions, que, presumiblement, arribarien un cop passades de les eleccions europees d’aquest diumenge. El cert és que la negativa d’ECP a un pacte a tres fa certament complicat arribar a l’estabilitat que cerca Viñuales per al que resta de mandat.

L’alternativa d’un executiu amb Junts, sense majoria, permetria repartir millor la càrrega de treball i els esforços del dia a dia, però no solucionaria el desgast que suposa haver de negociar fins a l’últim dia per trobar els suports suficients per tirar endavant les votacions crucials al ple municipal. De fet, la incorporació de la formació de Sendra podria dificultar les futures negociacions amb la resta de grups. En el cas dels comuns, Collado assegura que «dificultaria la nostra relació amb el govern».