L'ANC reprèn el ple constituent per escollir nou president

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha reprès aquest dissabte a les 09.25 hores del matí el ple constituent per escollir nou president. El 72 secretaris nacionals es reuneixen en aquesta ocasió a la seu de l'entitat –al carrer Marina de Barcelona- per mirar de trobar el consens per rellevar la jurista Dolors Feliu en el càrrec.

Fa just una setmana a Vilafranca del Penedès, l'ANC es va mostrar profundament dividida i va acumular cinc votacions fallides amb Lluís Llach i Josep Punga disputant-se la presidència, però sense aconseguir cap dels dos la majoria necessària de dos terços del Secretariat Nacional. Llach es va imposar en totes les votacions i en l'última es va quedar a només un sufragi de ser elegit president de l'Assemblea.

El cantautor Lluís Llach es va imposar amb solvència com el candidat més votat a les eleccions a l'ANC –amb 3.268 vots-, mentre Josep Punga es va presentar pel bloc jove i va rebre una trentena de suports. Es tracta d'un jove economista llicenciat per la UAB i director de negoci internacional del Banc Sabadell.

Els quatre càrrecs orgànics principals -president, vicepresident, tresorer i secretari– han de ser elegits per dos terços dels secretaris nacionals presents a la reunió.

Arran de la votació fallida a Vilafranca, l'encara presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, va reclamar «respecte pels procediments de l'entitat» i va advertir que en «processos de democràcia hi ha molt debat i de vegades no surt tot a la primera».

Per la seva banda, Llach va explicar que no renunciava «de cap manera» a la presidència i va confiar a trobar «una manera que això es pugui arreglar». «He guanyat cada vegada, malgrat que hi ha hagut un bloc que ho ha obstruït no permetent els dos terços», va recordar el cantautor de Verges.

«És legítim, els estatuts són així», va reconèixer Llach. El seu rival, Josep Punga, va retirar la seva candidatura a la tercera votació, però no va descartar tornar a presentar candidatura perquè considerava que era «positiva per a l'ANC, per al país i per fer passos cap a la independència». «La qüestió més important és l'ANC, el país, la independència i l'alliberament nacional», va concloure Punga.

