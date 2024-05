S'ajorna la reunió per escollir president de l'ANC després d'una confusa reunió amb cinc votacions fallides

Lluís Llach s'ha postulat com a president de l'ANC, però no ha aconseguit l'aval dels dos terços del SecretariatCedida

La reunió del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) d'aquest dissabte ha acabat ajornant-se sense que s'hagi arribat a escollir nou president de l'entitat.

La trobada havia de servir per triar el nou líder de l'ANC però després de cinc votacions fallides el candidat amb més suports, el cantautor Lluís Llach, no ha assolit el mínim necessari de dues terceres parts dels vots. S'ha enfrontat a un inesperat rival, Josep Punga, que a la quarta votació i després de reiterats bloquejos, ha retirat la seva candidatura.

Llach, però, no ha aconseguit igualment els vots necessaris. A la cinquena votació, la mesa ha donat per vàlida l'elecció de Llach, però en recomptar els vots s'ha adonat que no havia arribat als necessaris.

La decisió d'ajornar la reunió s'ha pres després d'una sessió maratoniana a Vilafranca del Penedès amb cinc votacions i diversos recessos. Els 43 vots a favor de Llach han resultat insuficients davant dels 22 de Punga, que a la quarta votació s'han convertit en vots en blanc després que l'aspirant, sorgit del bloc jove de l'entitat, hagi fet un pas enrere.

Dues persones s'han abstingut, segons han explicat fonts presents a la reunió. L'ANC ha informat que es reprendrà la trobada del Secretariat Nacional «els pròxims dies».

