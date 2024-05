Molina avisa que si l'extrema dreta atura la reducció d'emissions en 10 anys Lleida tindrà estius «a 44 graus»

El número dos de la llista d'ERC, Tomàs Molina, ha avisat aquest dissabte que si l'extrema dreta atura les accions per reduir les emissions en 10 anys Lleida tindrà estius «a 44 graus». Molina ho ha dit des de Lleida, on ha visitat l'Aplec del Cargol.

En declaracions als mitjans, el candidat ha posat el focus en l'impacte que podria tenir l'arribada de l'extrema dreta per a les accions per combatre el canvi climàtic.

«Si aquesta gent ve i ho para tot, en 10 anys estarem a dos graus de pujada de la temperatura». «Si a Lleida són 42 graus a l'estiu, seran 44. No ens ho podem permetre», ha afegit. Precisament ha reivindicat plans d'adaptació al canvi climàtic.

«Cal una acció coordinada que s'ha de fer des d'Europa i calen plans d'adaptació i reducció d'emissions», ha defensat. En aquesta línia, ha apostat per posar més verd a les ciutats o fer canvis en els sistemes de reg.

Per això, ha afirmat, cal un pla i també finançament i coordinació entre les administracions. Des d'ERC, ha sostingut, intentaran «potenciar i fer sortir la necessitat dels països del sud» perquè hi hagi aquests plans i coordinar-se per tenir «un futur millor».

D'altra banda, preguntat per la guia contra l'amnistia que s'ha fet circular pel CGPJ, Molina ha preferit no pronunciar-se i tornar al canvi climàtic. Tampoc no ha volgut fer declaracions el líder d'ERC, Oriol Junqueras, que juntament amb Molina s'ha passejat per l'Aplec.

