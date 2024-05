El Festival EVA, En Veu Alta, celebrarà 20 anys amb un centenar d’espectacles

El Festival EVA, En Veu Alta celebrarà 20 anys dedicats a la paraula, l’oralitat i la tradició amb un centenar d’espectacles en tres seus: Penedès (del 31 de maig al 22 de juny), Tarragona ciutat (del 13 al 29 de juny) i Pradell de la Teixeta (del 5 al 7 de juliol).

Alguns dels noms destacats d’aquesta edició són Paula Carballeira, Joan Vázquez, Celso Fernández, Esperanceta de Casa Gassia, Roser Vernet, Maria Nicolau o Albert Guinovart. També s’ha inaugurat ‘La casa de l’EVA’, una exposició itinerant per commemorar els 20 anys, que es podrà veure també a Vilafranca del Penedès, Tarragona i Pradell de la Teixeta.

En l’apartat de narració per adults, destaquen diversos noms com els de Paula Carballeira, Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2023; Celso Fernández, Premio Rebulir da Cultura Galega 2022; Charo Pita o Mònica Torra.

Com a plat fort, el Castell de Sant Martí Sarroca acollirà un espectacle a tres bandes per adults, on es podran veure les actuacions de Matías Tárraga, Esperanceta de Casa Gassia i Adolfo Osta i Cati Plana.

A cavall entre la narració, la música i el cabaret o el cuplet, el Festival EVA proposa noms de l’escena actual, entre els quals es podrà gaudir de la irreverència de Las Glorias Cabareteras, el cabaret pagès d’Esperanceta de Casa Gassia o la Guerrilla poético Musical de las Patas Arriba. Un altre irreverent que se suma a la llista és en Roger Peláez amb el guitarrista Vidal Soler.

Pels amants dels cuplets, Mònica Torra i Txema Riera tornen amb ‘Toca’m el cuplet’ i ‘D’aquells boleros, aquests contes’, el multipremiat Joan Vázquez portarà el seu ‘Paquito Forever’ i finalment es podrà gaudir de la màgia de Jordi Vidal i Jordi Cornudella amb ‘Guillermotta’ a Sant Pere Molanta.

Xerrades

El Festival EVA acollirà dues xerrades. Per una banda, amb l’autora prioratina Roser Vernet, Premi Ciutat de Barcelona 2023, qui conversarà amb la seva editora Maria Bohigas sobre el seu llibre ‘Lo mig del món’ a Calafell.

Per altra banda, la cuinera Maria Nicolau oferirà dues xerrades sobre cuina radical al Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs i a Sant Pere de Riudebitlles. A Vilafranca, s’organitzaran dues sessions de ‘Converses de rebotiga’ amb Montse Bueno, per posar en valor el patrimoni comercial de la ciutat amb comerços històrics com Cal Feliu o Cal Parés.

Música

El programa musical del Festival EVA s’inaugurarà el 31 de maig amb el concert del grup ugandès Aba Taano, una ONG que oferirà un concert de gòspel a cappella a Cunit.

El music Marc Vilajuana proposa ‘Gregorià, un concert solista comentat’, on descobrir les notacions musicals primitives i la seva relació amb l’oralitat. Finalment, el compositor Albert Guinovart oferirà al Vendrell un recital amb piano basat en les obres d’Àngel Guimerà, en el marc dels actes commemoratius de l’Any Guimerà.

També formen part del programa ‘Solitud a Stromboli’ de Fina Rius i Imma Colomer, una xerrada teatralitzada sobre la influència de Víctor Català en Roberto Rossellini, que es podrà veure al VINSEUM.

La companyia Q‐ars teatre, liderada per Anna Güell presentarà el seu nou espectacle ‘Paraula de Guimerà’ amb Tània Banús i la pianista Bárbara Granados a Llorenç del Penedès.

Una altra companyia, aquesta emergent, és la Cia. Protocol, formada per Aina Tomàs i Melcior Casals, que presenten el seu nou espectacle de creació ‘Els il∙luminadors’, al VINSEUM.

El cementiri de Vilafranca tornarà a acollir una nit d’espectacles a l’aire lliure, en aquesta ocasió amb la complicitat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per presentar la nova producció de la Cia Pagans ‘El valor del res’.

Respecte la programació infantil, hi haurà noms com Mon Mas, Eva Andújar, Yoshi Hioki, Lídia Clua, Domingo Chinchilla, Santi Rovira o La guilla teatre.

Exposició itinerant

S’ha inaugurat també ‘La casa de l’EVA’, una exposició itinerant per commemorar els 20 anys, que es podrà veure també a les tres seus: Vilafranca del Penedès, Tarragona i Pradell de la Teixeta.

Com a colofó, diumenge 7 de juliol a Pradell de la Teixeta es farà una gran subhasta popular d’algunes de les peces, amb la participació de la cuinera Maria Nicolau.

El comissariat i conceptualització han estat responsabilitat dels artistes visuals Marta R. Peribáñez i Joan Tomás, que han partit de la idea de CASA com a element vertebrador dels 20 anys de Festival.

A través de crides populars, el públic del Festival EVA ha donat mobles i utilleria que s’ha intervingut artísticament per poder muntar un espai amb 7 estances diferents que ocupen gairebé 200 metres quadrats.

Teixir

La 20a edició pren com a punt de partida, han explicat els organitzadors, el simbolisme del teixit per celebrar «els 20 anys de complicitats de públic i institucions que han fet possible el Festival». Com a homenatge a les aliances que s’han anant creant al voltant de l'EVA, la imatge dels 20 anys recrea un teixit clàssic.

Des de fa mesos, diferents entitats de cosidores com El cosidor i l’Associació ELNA, així com voluntaris o els habitants de Pradell de la Teixeta treballen per cosir elements decoratius que formen part de 'La casa de l'EVA'. Des de Pradell de la Teixeta s’ha confeccionat un gran mural de 3 x 2,7 metres que recrea la imatge del cartell d’aquest any i que estarà penjat a l’exposició.

