El TSJC fixa la data del judici a Jové, Salvadó i Garriga per l’1-O entre octubre i novembre

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit que el judici contra els exalts càrrecs del Govern Josep Maria Jové, Lluís Salvadó i la consellera Natàlia Garriga per l’organització de l’1-O se celebrin entre els propers 2 d’octubre i 29 de novembre i durant 14 sessions.

El judici s’havia de fer entre aquest abril i maig, però l’avançament de les eleccions catalanes el va fer ajornar. Aquest divendres defenses, acusacions i el lletrat de l’administració de justícia han pogut consensuar les dates disponibles per a tothom. No obstant, la previsible aprovació de la llei d’amnistia podria fer-lo suspendre temporalment o de forma definitiva.ndre temporalment o de forma definitiva.

De fet, les defenses ja han anunciat la intenció de sol·licitar l’anul·lació del judici quan s’aprovi la llei d’amnistia, que afecta de ple la causa oberta pels preparatius de l’1-O.

Amb tot, el TSJC ha rebutjat els intents de les defenses de suspendre el judici per la imminència de l’entrada en vigor de la llei d’amnistia, amb l’argument que la norma no podia ser tinguda en compte com un «fet cert amb capacitat per interferir o alterar» el curs d’una vista ja convocada, fins que estiguin completades «totes les fases per aprovar-les».

Així, les sessions previstes són el 2, 3, 14, 17, 28, 30 i 31 d’octubre, i 8, 11, 12, 14, 15, 25 i 29 de novembre, de matí i tarda i començant a les 9 del matí.

En aquesta causa, la fiscalia demana 7 anys de presó per a Jové i 6 anys i 3 mesos per a Salvadó, per malversació agreujada, prevaricació i desobediència, mentre per a Garriga sol·licita un any d’inhabilitació per desobediència greu.

