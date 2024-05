Detenen 4 persones d'un grup criminal pel robatori de coure a Montcada Bifurcació el 12-M

Viatgers a l'estació de Sants atrapats per la manca de servei de Rodalies el 12-M.ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones i han desarticulat un grup criminal pel robatori de coure a l'estació de Montcada Bifurcació el diumenge 12 de maig, dia de les eleccions catalanes, i per cinc sostraccions més en altres punts de la xarxa ferroviària.

Els arrestats són tres homes i una dona multireincidents, que acumulen una vintena d'antecedents per fets similars. Entre els detinguts hi ha el propietari d'una empresa gestora de residus, al qual se'l relaciona amb el grup ja que presumptament actuava en connivència amb els detinguts a l'hora de rebre el material sostret.

El robatori del 12-M va deixar sense servei la majoria de línies de Rodalies i encara no s'ha recuperat completament el servei.

Arran dels fets del 12 de maig a Montcada Bifurcació, els Mossos van activar efectius de la policia científica en els indrets afectats per fer inspeccions oculars. La Unitat Central d'Incendis Estructurals va descartar que es tractés d'un sabotatge i la principal línia dels investigadors va ser que estaven davant d'un grup criminal especialitzat en furts de cable de coure. Fruit de la investigació, es va determinar que la comissaria d'investigació de la regió Metropolitana Nord assumís les investigacions ja que estava investigant ja una trama criminal especialitzada en aquest tipus de robatoris.

Com a resultat de la investigació, la policia catalana ha detingut tres homes i una dona que haurien participat en sis fets vinculats amb el robatori de coure de catenària a les línies ferroviàries de la demarcació de Barcelona. Entre els arrestats hi ha el propietari de l'empresa gestora de residus, acusat d'un delicte continuat de receptació.

Els Mossos relacionen els detinguts amb sis sostraccions de cablejat de coure de catenària comesos entre l'1 i el 22 de maig. Aquell dia, dos d'ells, un home i una dona, van ser interceptats a Esparreguera per vigilants de seguretat privada de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la policia local d'aquest municipi després que s'hagués produït un tall elèctric amb afectació a la circulació ferroviària. Les dues persones van ser traslladades a dependències policials i allà van quedar detingudes per la seva presumpta relació amb altres fets que s'estaven investigant, entre ells els del 12-M. Els altres dos investigats van quedar detinguts aquest dijous, un a Santa Perpètua de Mogoda i l'altre a Sabadell.

Robatoris a Mollet, Barcelona, Olesa i Esparreguera

Els dos primers fets delictius pels quals estaven sent investigats són la sostracció de cable de coure de catenària la matinada de l'1 de maig a Mollet del Vallès i una nova sostracció el dia 10 de matinada a Barcelona. El tercer fet és el robatori de cable de coure a l'estació de Montcada Bifurcació el diumenge de les eleccions al Parlament amb afectació sobre el trànsit de tota la xarxa ferroviària de Rodalies. Se'ls imputa un delicte d'estralls imprudents per aquests fets.

En quart lloc, el 13 de maig de matinada hi va haver una sostracció i robatori amb força de cable de coure de catenària a Olesa de Montserrat i en cinquè lloc un altre robatori idèntic també a Olesa de Montserrat el 18 de maig. Finalment, dimecres passat hi va haver un nou robatori de cable de coure de catenària de matinada a Esparreguera, fets on es van detenir dos dels implicats. En la majoria de casos se'ls acusa de delictes de desordres públics.

Durant la investigació es va detectar que, coincidint amb els robatoris, els investigats es dirigien sempre al mateix gestor de metalls. El propietari d'aquesta empresa es va negar en dues ocasions a les inspeccions dels Mossos d'Esquadra per la qual cosa va quedar sancionat per incompliment de la normativa. La investigació ha permès determinar que els detinguts tenien relació constant amb aquesta empresa gestora de residus on col·locaven el material sostret. De fet, el seu propietari formava part del grup criminal desarticulat.

Els quatre arrestats tenien rols diferents. Un dels homes i una dona, de 52 i 24 anys, s'encarregaven de cometre les sostraccions. Un tercer, de 26 anys, tenia funcions més executives, era el titular dels vehicles investigats i s'encarregava dels tractes relatius a la receptació del coure robat. Finalment, hi havia el propietari de l'empresa gestora de residus on els detinguts col·locaven el material sostret.

Els implicats es movien amb una furgoneta i un vehicle. Carregaven el coure sostret en el primer vehicle i utilitzaven dues perxes per despenjar el cable de la catenària. Un cop el tenien a terra el tallaven, habitualment, amb una eina tipus radial.

Els detinguts han passat aquest divendres al matí a disposició judicial.

