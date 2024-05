Les PAU no inclouran lectures obligatòries a català i castellà a partir del 2025

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) no inclouran lectures obligatòries a llengua catalana i castellana a partir del 2025 en aplicació dels nous currículums, segons han confirmat fonts del Departament d'Educació.

Així ho han acordat la conselleria i el Consell Interuniversitari, que ha fet arribar un document als centres on s'informa d'aquest canvi i on s'indiquen les lectures per les assignatures optatives de Literatura catalana i Literatura castellana, que sí les mantenen.

Les PAU del 2024 són les últimes que avaluaran segons el model vigent fins al nous currículums -després d'una pròrroga-. A partir del 2025 però tindran en compte els nous currículums, on no s'inclouen lectures obligatòries per a les matèries comunes de llengua.

Des d'Educació han explicat que, amb el nou currículum competencial, cada centre treballarà l'educació literària amb les lectures que consideri. Tot i això, la conselleria els ha fet arribar unes propostes. D'aquesta manera, no hi haurà una llista de lectures obligatòries però sí que serà necessari que els alumnes de batxillerat facin diverses lectures a proposta dels centres per consolidar les competències i els coneixement de l'etapa.

Educació ha volgut deixar clar que la lectura a batxillerat seguirà sent obligatòria, tant a les matèries comunes com a les de modalitat, tot i que sense llista concreta en el primer cas.

D'aquesta manera, l'acord d'Educació i el CIC contempla que a partir de l'any vinent les PAU avaluïn la competència literària amb preguntes sobre tòpics, gènere i recursos literaris, basades en fragments que no tenen perquè haver llegit tots els estudiants. Aquests però serviran per connectar amb els sabers apresos i les lectures realitzades durant l'etapa i avaluar així el judici crític i la comprensió lectora, han apuntat les mateixes fonts.

