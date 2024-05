Sánchez reivindica haver afrontat el conflicte català «de cara»: «Això és el fruit recollit el passat 12-M»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat que la victòria del PSC el passat 12 de maig és la conseqüència d'haver afrontat el conflicte català «de cara» i no «defugir-lo ni cronificar-lo».

«Això també és el fruit recollit el passat 12-M», s'ha felicitat en un acte al Palau de Congressos de Barcelona, on hi han assistit 1.500 persones. «No hem mirat cap a un altre costat, hem proposat una solució viable per a Catalunya i el conjunt d'Espanya», ha afegit el president espanyol i secretari general del PSOE.

«Quan guanya la convivència, Feijóo i Abascal es queden sense discurs», ha afegit el màxim dirigent socialista espanyol. Sánchez s'ha mostrat convençut que el candidat socialista al 12-M serà un «gran president».

«Van ser dos presidents de dretes que van trencar la convivència a Catalunya i Espanya i serem dos presidents socialistes que farem que Espanya y Catalunya avanci en el progrés econòmic, la convivència i la justícia social durant els pròxims quatre anys», ha assenyalat davant un auditori amb mitja dotzena de ministres del seu govern, incloent les dues vicepresidentes: la candidata socialista a les eleccions europees, Teresa Ribera, i la també ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.

El president del govern espanyol ha afirmat que el resultat de les eleccions del 12 de maig és «convivència, acord i gestió». «És Salvador Illa, és el que necessita Catalunya», ha insistit davant una audiència formada per 1.500 militants i simpatitzants socialistes.

«Teníem raó el que sempre hem defensat que en democràcia, com a la vida, és molt més poderós el perdó que el rancor, la convivència que la confrontació i la unió i no la divisió», ha continuat el president espanyol, que considera «esperpèntic» sentir dir al PP «si ha mort o no ha mort el procés».

«Que es posin d'acord, a Catalunya diuen que sí i a Madrid diuen que no», ha indicat el president espanyol. Segons Sánchez, mentre a Catalunya «no s'ha parlat d'indults i amnistia, a Madrid estan convocant manifestacions en contra de les polítiques de normalització i estabilització».

Sánchez també ha destacat que mentre Catalunya mira amb «esperança» el futur després del 12 de maig els líders del PP i VOX, Alberto Núñez Feijoo i Santiago Abascal, «miren al passat i al procés independentista».

Illa: «Catalunya ha obert una nova etapa per unir tots els catalans»

Minuts abans de la intervenció de Sánchez, Illa ha reiterat que la victòria socialista a les eleccions de diumenge passat «Catalunya ha obert una nova etapa per unir tots els catalans».

En el seu discurs, interromput en algunes ocasions pels crits d'«Illa president», el candidat a la presidència de la Generalitat ha manifestat que Catalunya «vol seguir compromesa en la defensa de l'Espanya plural i diversa que lidera Pedro Sánchez» i en l'aposta per «la convivència, el diàleg i la col·laboració, deixant enrere la confrontació».

Salvador Illa ha agraït als militants desplaçats des de diferents punts de l'Estat en el què ha estat un dels trets d'inici de la campanya de les eleccions europees, que oficialment comença aquest dijous, el seu suport durant els «moments complicats» del procés.

«Sentiu com a vostra la victòria del 12-M, sentiu-vos partícips i protagonistes del resultats electoral a Catalunya, sense vosaltres no hauria estat possible».

El primer secretari del PSC també ha expressat el seu suport a la candidata del PSOE a les eleccions europees, Teresa Ribera, i ha dit que es tracta d'uns comicis «molt importants» i en què hi ha en risc la convivència.

«No volem Melonis, Le Pen, Orbans... no volem odi, divisió ni discriminació», ha sentenciat Illa, en referència a la participació d'aquest dirigents, a més del president argentí, Javier Milei, en un acte organitzat per VOX com a punt de partida de la campanya del 9 de juny.

Fer un «quatre en ratlla»: l'objectiu dels socialistes

Al seu torn, la vicepresidenta tercera, la ministra per a la Transició Ecològica i candidata del PSOE al 9-J, Teresa Ribera, s'ha proposat fer un «quatre en ratlla», és a dir, aconseguir la victòria socialista a les eleccions europees després que el PSOE i el PSC ho hagin fet a la presidència del govern espanyol, a l'Ajuntament de Barcelona i el passat 12-M.

Ribera ha remarcat que «els millors anys de la història recent d'Espanya estan directament vinculats a Brussel·les» i ha reivindicat els valors de la UE com a referents de «democràcia, convivència, drets i llibertats més enllà de les nostres fronteres».

La candidata socialista ha advertit que «s'estan atacant els pilars fonamentals de la UE», com la democràcia i la convivència, i ha afegit que «torna l'imaginari del feixisme als carrers, l'agressivitat verbal i el menyspreu. Sempre es pot discrepar i debatre, però no amb violència contra les persones i les institucions», ha exclamat.

Sobre Teresa Ribera, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha subratllat paper de la ministra per a la Transició Energètica per aconseguir la excepció ibèrica així com l'impost a les elèctriques mentre «s'estaven forrant com a conseqüència de la guerra de Putin», ha dit. «Es va enfrontar als poderosos i va donar suport a les classes treballadores», ha recalcat.

A l'acte del PSC, que portava per lema 'Força per governar', hi han assistit diversos ministres, com el titular d'Indústria, Jordi Hereu; el de Presidència, Félix Bolaño; i el d'Educació, Pilar Alegría, a més d'exministres, com la de Transports Raquel Sánchez, i altres dirigents del PSC i del PSOE, com el portaveu al Congrés, Patxi López.

