Junts demana repetir el vot exterior del 12-M i parla de «greus irregularitats»

Junts ha demanat repetir el vot exterior de les eleccions del 12-M després de detectar «greus irregularitats» i considerar que s'han vulnerat els drets dels electors.

En un escrit dirigit a les quatre Juntes Electorals Provincials de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, la formació liderada per Carles Puigdemont denuncia «la inexplicable diferència» entre el vot CERA emès i l'escrutat a les quatre demarcacions.

«A la circumscripció electoral de Girona, hi ha 446 vots no escrutats –no entrats a l'urna i destruïts- del total de 1.952 votants CERA, un 22,84%», ha avisat Junts. «Aquesta destrucció dels vots emesos, d'acord amb la jurisprudència del TC, fou precipitada i es realitzà de forma indeguda», ha recalcat el partit.

«S'han vulnerat tant els drets dels electors com de les candidatures, ja que no es va respectar el transcurs dels terminis legals d'impugnació», han insistit des de Junts.

La mateixa problemàtica s'ha reproduït a la demarcació de Barcelona (1.922 vots no escrutats dels 17.384 vots CERA, un 11,05%) i Lleida (320 sufragis no escrutats de 1.703 vots CERA, un 18,8%). La formació liderada per Carles Puigdemont al·lega una vulneració greu de l'article 108.2 de la LOREG (Llei Orgànica del Règim Electoral General).

«Quan un percentatge equivalent a un 22,8%, un 18,8% o un 11,05% d'un determinat conjunt de vots no són escrutats, el que es produeix és una alteració manifesta dels resultats electorals amb la consegüent vulneració del dret de participació política dels electors, però també dels candidats a aquestes eleccions», han apuntat des de Junts.

Segons la formació, s'han produït una vulneració del dret de defensa, falta de transparència, desconfiança en el sistema electoral, possibles irregularitats i un impediment per a la justícia electoral.

«Sembla evident que el que ha succeït ha posat en dubte la pulcritud, rectitud, legalitat i imparcialitat del procés electoral, així com del sistema que impedeix garantir als catalans residents a l'exterior el seu dret a participació política», ha resumit el partit de Puigdemont, que finalitza recordant la jurisprudència del TEDH: «Els estats han de garantir que els processos electorals siguin transparents i justos, i que es respectin els drets dels ciutadans a participar-hi. La destrucció prematura de vots podria ser considerada una violació d'aquests principis i, conseqüentment, d'aquests drets».

