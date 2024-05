ERC sotmetrà a la militància la posició del partit sobre una eventual investidura i Rovira coordinarà les negociacions

L'Executiva Nacional d'ERC ha acordat aquesta tarda sotmetre a la militància a través d'una consulta electrònica el posicionament que tindrà el partit sobre una eventual investidura.

També s'ha decidit que la secretària general dels republicans, Marta Rovira, coordini les negociacions per a la constitució del Parlament, com a màxim el 10 de junt, així com les que es produeixin posteriorment.

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ja va anunciar que després de les eleccions europees del 9 de maig renunciarà al càrrec per preparar-se a la reelecció al congrés de finals de novembre. El partit considera que el país es troba en una «difícil cruïlla política» després dels «complexos» resultats del 12-M.

Et pot interessar: