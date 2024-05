El PSC s’enfila fins els 42 diputats i Junts esdevé segona força al Parlament

El PSC ha guanyat les eleccions amb 42 escons i ha empatat el millor resultat de la història de la formació, el que va assolir el 2003 Pasqual Maragall en els comicis que van obrir la porta al primer govern tripartit de Catalunya des de la restauració de la democràcia.

Amb gairebé el 99% del vot escrutat els socialistes fregaven els 870.000 vots, 200.000 més que fa tres anys, que convertien novament Salvador Illa en presidenciable guanyador de les eleccions. Illa ha esdevingut, així, el primer candidat a la Generalitat que ha guanyat dos conteses electorals seguides des que ho fes Artur Mas en les eleccions a la cambra catalana del 2010 i del 2012.

Per la seva banda, Junts+ ha recuperat el lideratge de l’independentisme amb la candidatura de Carles Puigdemont, que va prometre tornar a Catalunya pel debat d’investidura. Els de Puigdemont reverteixen la tendència a la baixa del 2021 i obtenen 35 escons, el seu millor resultat com a partit, amb tres diputats més que ara i un més que al 2017, quan es van presentar amb aquestes sigles per primer cop.

Després d’haver trencat amb ERC i haver abandonat el Govern a mitja legislatura, els de Puigdemont recuperen terreny, guanyant més de 100.000 vots, amb un total de més de 670.250, un 21,6% del total. Els juntaires es mantenen com a primera força a les demarcacions de Girona i Lleida, com ja van fer el 2021.

La formació que fins ara sustentava el Govern català ha estat la pitjor parada respecte de les eleccions del 2021. ERC ha obtingut aquest diumenge el seu pitjor resultat electoral des del 2010 i la caiguda d’escons més dura de la seva història. La formació liderada pel president Pere Aragonès ha perdut 13 escons i s’ha quedat només amb 20, amb un 13,6% dels sufragis.

Amb aquests resultats, ERC ha cedit el lideratge de l’independentisme a la candidatura de JxCat de Carles Puigdemont, convertint-se així en la tercera força al Parlament. En les últimes eleccions, el 2021, també amb Pere Aragonès com a candidat, ERC va ser la segona força en vots i escons, amb 605.581 vots i el 21,3% dels sufragis, empatat en escons amb els socialistes de Salvador Illa. Llavors, ERC va ser primera força a Tarragona, però ara no ha aconseguit imposar-se a cap demarcació.

La pèrdua dels Comuns

Tampoc no ha estat un bon diumenge pels Comuns Sumar. La formació ha obtingut un total de 6 escons, 2 menys que en els comicis del 2021. En concret, amb el 98% escrutat, el partit ha aconseguit 180.041 sufragis i un 5,81% dels vots. Aquestes xifres representen un retrocés en relació als comicis del 2021, quan els comuns van obtenir 8 diputats.

La candidatura liderada per Jéssica Albiach només ha obtingut representació a la circumscripció de Barcelona i ha perdut l’escó que tenien per Tarragona. En concret, a Barcelona han obtingut 154.905 vots (6,67%). Amb aquests resultats, els comuns se situen com a sisena força de la cambra catalana, només per davant de la CUP i Aliança Catalana.

La CUP ha obtingut 4 escons aquest diumenge i s’ha convertit en la penúltima força al Parlament, només per davant de la ultradreta d’Aliança Catalana. Els anticapitalistes han perdut cinc diputats, quedant-se sense representació a Tarragona i Lleida i amb només tres representants a Barcelona i un a Girona.

Els populars es recuperen

La quarta força al parlament és ara el Partit Popular d’Alejandro Fernández, que ha aconseguit sumar fins a 15 escons, 12 més que els que va aconseguir el 2021. Per darrera que quedat, repetint resultats, la ultradreta de Vox, que manté els 11 diputats que ja tenia la legislatura passada. Com era previsible, d’acord amb el que ja marcaven totes les enquestes preelectorals, Ciutadans és la formació que ha desaparegut de l’hemicicle català. El 2017 Ciutadans va arribar a ser la formació més votada a Catalunya.

Amb aquests resultats sobre la taula, la majoria independentista desapareix i sí que es possible una possible coalició d’esquerres, que hauria d’implicar el PSC, Esquerra i els sis diputats dels Comuns, amb els quals s’assoleixen els 68 escons que marques la majoria absoluta al Parlament català.

Aliança Catalana irromp al Parlament amb dos escons Aliança Catalana irromp al Parlament de Catalunya aquest 12-M amb dos diputats i se situa com a darrera força a la cambra catalana. El partit d’extremadreta independentista liderat per Sílvia Orriols -que s’ha presentat per Girona- és el primer cop que fa el salt a la política nacional després de guanyar les eleccions municipals de Ripoll amb sis regidors i obtenir l’alcaldia.



El partit ha aconseguit representants a les circumscripcions de Girona (Sílvia Orriols) i Lleida (Ramon Abad), mentre que no ha obtingut cap representant per Barcelona i Tarragona. Amb el 98% escrutat, Aliança Catalana ha obtingut 117.348 vots.

