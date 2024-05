Els possibles pactes per governar a Catalunya

Salvador Illa és el guanyador de les eleccions de les eleccions al Parlament del 12-M després de aconseguir el millor resultat del PSC en escons i vots en unes eleccions. Amb el 99% escrutat, el PSC ha aconseguit 42 escons, seguit de prop per Junts (35) i ERC (20).

El PP, per la seva banda, ha experimentat un notable augment de representació, assolint 15 escons (enmig del declivi de Ciutadans), superant així a Vox (amb 11 escons), als Comuns (amb 6), a la CUP (amb 4) i a Aliança Popular (que entraria al Parlament amb 2).

Amb aquesta distribució de seients i després d'un recompte molt ajustat, el PSC podria formar govern de dues maneres. La més probable seria a través d'un acord amb ERC i els Comuns per assolir els 68 escons necessaris per a la majoria, desplaçant així el govern independentista. La segona opció, menys probable, seria que Illa fos investit president mitjançant un pacte amb Junts.

Puigdemont com a president

Una possibilitat remota que es baralla després dels ajustats resultats de les eleccions del 12 de maig és que Carles Puigdemont esdevingui president de la Generalitat. Aquesta opció, molt poc probable, podria esdevenir amb l'abstenció del PSC i el suport d'ERC, potser a canvi de mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa.

«Un govern tripartit continua sent una mala opció per al país i per al govern de Catalunya. La distància entre el PSC i nosaltres no és diferent de la que hi ha entre el PP i el PSOE al Congrés», ha manifestat Puigdemont en la seva compareixença.

A continuació, ha instat ERC a reflexionar i ha demanat un «govern sòlid d'obediència netament catalana»: «ERC ha d'estar disposada a entrar en aquesta reflexió sobre els efectes de la desunió i de la manca d'una estratègia compartida».

En tot cas, caldrà esperar a la ronda de contactes i al intent de Salvador Illa de ser investit. «Els catalans han decidit obrir una nova etapa i jo seré el seu president», ha assegurat en la seva compareixença.

