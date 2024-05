Fernández després de quintuplicar els escons: «Els catalans han liquidat el procés a les urnes»

El candidat a la presidència del PPC, Alejandro Fernández, ha quintuplicat el nombre d'escons del seu partit al Parlament de Catalunya passant dels 3 als 15 diputats. «Els catalans han liquidat el procés a les urnes», ha asseverat el popular després de veure que l'independentisme no suma majoria a la cambra.

Així, ha assenyalat que han assolit «tots els objectius». Són el partit que més creix, assumeixen el «lideratge constitucional» i que l'independentisme «no sumi». També s'ha compromès a «defensar els principis i valors» dels votants de Ciutadans després que la formació de Carlos Carrizosa no hagi obtingut representació. Amb el 98% escrutat, el PPC ha aconseguit 339.654 vots.

Eufòria a l'hotel Grand Marina de Barcelona des d'on els populars han seguit la nit electoral. Somriures, abraçades i senyals de victòria amb les mans. Amb Alejandro Fernández al capdavant, els populars han recuperat terreny passant dels 3 diputats actuals als 15, sent la quarta força al Parlament de Catalunya per davant de Vox.

«Fa tres anys vam tocar sostre, però vam saber reaccionar», ha assenyalat Fernández. «Hi ha partits que desapareixen, però nosaltres vam decidir lluitar, no donar-nos per vençuts mai», ha insistit.

Fernández ha celebrat els resultats afirmant que han aconseguit «tots els objectius». En primer lloc, sent el partit que més creix en percentatge de vot i en nombre d'escons.

En segon, «assumint el lideratge constitucional». I, en tercer lloc, «aconseguint que l'independentisme no sumi». La suma de Junts+, ERC i CUP ha perdut 15 diputats i passa de 74 a 59. «Els catalans han liquidat el procés a les urnes. Aquest és el veredicte inapel·lable de les urnes», ha sentenciat.

El cap de llista dels populars ha receptat «humilitat» al seu partit i ha manifestat que aquests resultats són la «primera pedra» per assolir el següent objectiu: «poder estar lluitant a dalt per la victòria» a les pròximes eleccions.

«Unitat» amb Feijóo

En una intervenció davant dels mitjans de comunicació, però sense acceptar cap pregunta, Fernández ha felicitat el guanyador de les eleccions, el socialista Salvador Illa i ha remarcat que el PPC «ha tornat i ho fa amb més força que mai».

Així mateix, ha agraït el suport del PP a escala estatal, de la direcció nacional del partit i, expressament, del president Alberto Núñez Feijóo. «Durant els dies més durs del procés mai ens va faltar la seva estima», ha asseverat.

A Feijóo li ha agraït el «suport extraordinari» i «la unitat» amb la que han «treballat». Ha assenyalat que aquest 12-M els populars han fet un «pas de gegant» per un «canvi polític» a l'estat espanyol «de la mà de Feijóo».

Compromís amb els votants de Cs

En un discurs breu acompanyat de la directora de campanya, Dolors Montserrat, i el número dos, Manu Reyes, entre d'altres integrants de la llista, Fernández s'ha dirigit als votants de Ciutadans després que el partit de Carrizosa s'hagi quedat sense representació.

«Entenc que per a ells avui és una nit molt trista», ha començat. I els ha demanat que «no perdin la il·lusió i l'esperança», comprometent-se a «defensar els seus principis i els seus valors, que són els nostres» i a «seguir creixent i reconstruir aquell projecte polític guanyador que els va il·lusionar el 2017», quan Cs va ser la força més votada al Parlament. Fernández ha tornat a afirmar que el projecte de Cs del 2017 «avui el representa el PPC».

Et pot interessar: