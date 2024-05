Vox celebra la «consolidació» a Catalunya i promet endurir l'oposició al «separatisme» i al socialisme

El líder de Vox, Santiago Abascal, i el seu candidat, Ignacio Garriga, han coincidit a celebrar aquest diumenge la "consolidació" de la seva formació a les urnes, amb els mateixos 11 diputats que ja tenia al Parlament.

Vox no ha desplegat la celebració que preveia aquesta nit a l'hotel del centre de Barcelona que havia llogat després de veure com el PP li arrabassava la quarta posició amb 15 diputats. Garriga ha promès als 250.000 votants de Vox que "no els defraudarà" i endurirà encara més la seva oposició al "socialisme i al separatisme".

Abascal ha carregat contra el PP, a qui ha acusat d'estar "obsessionat" a fer "desaparèixer Vox", i ha augurat que el creixement de la seva formació es traduirà en un millor resultat a les europees.

Vox havia preguntat a l'hotel Avenida Palace –on ha celebrat la nit electoral- si podria sortir al balcó en cas d'un bon resultat en aquests comicis, però finalment ha descartat aquesta opció. La militància –prop de 200 persones- que ha omplert el saló d'actes de l'hotel només ha cridat les consignes del partit just abans i durant la compareixença dels seus líders.

Amb tot, tant Garriga com Abascal han volgut fer una lectura positiva dels resultats destacant que impliquen la "consolidació" del partit a Catalunya. Garriga ha afirmat que amb aquest resultat, Vox ha "trencat totes les enquestes" que pronosticaven una caiguda, i ha promès que "no defraudarà" els seus electors.

"Aquests tres anys d'oposició al socialisme i el separatisme no tenen res a veure amb els quatre anys que liderarem a partir d'ara al Parlament de Catalunya", ha dit Garriga, perquè "nosaltres parlem dels problemes reals dels catalans: l'islamisme, inseguretat, la destrucció d'ocupació, i per oferir la Catalunya post-separatisme".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha lloat Garriga, el "millor candidat" que la formació pot tenir a Catalunya, ha dit. Ha admès que els resultats "no són excel·lents per a Espanya", però ha afegit que "s'obre un petit raig d'esperança", perquè "el separatisme ha baixat i Vox s'ha consolidat a Catalunya".

Amb tot, ha lamentat els resultats del PSC, "un partit separatista més", i per això "encara hi ha molta feina a fer". Ràpidament, ha vinculat ja aquest resultat a les eleccions europees. Perquè en contra dels pronòstics, ha dit, "Vox va augmentar en vot i percentatge a les gallegues, al País Basc i a Catalunya, i augmentarà en vot i percentatge a les eleccions europees".

Acusa el PP d'estar "obsessionat" amb Vox

El 'sorpasso' del PP a Vox en aquestes eleccions ha fet reaccionar Abascal, que ha acusat la formació d'Alberto Núñez Feijóo, d'estar "obsessionada" a "superar" Vox. "El PP, per desgràcia ha tingut ambicions més barates que Vox, i sembla que el seu objectiu era passar per davant. Em fa pena", ha dit.

En aquest marc, ha recordat que "Vox i el PP sumen 26 escons per separat", i per tant han crescut més amb aquesta fórmula que aglutinant el vot al partit de Feijóo. "El PP en els seus millors moments només n'ha tingut 19, i això els hauria de portar a una reflexió".

Crits contra Puigdemont

Abascal ha afirmat que li "importa molt poc" si Puigdemont es retira o no. "A mi m'interessa que assumeixi els delictes que ha comès, sigui jutjat i entri a la presó", ha dit aixecant crits de "Puigdemont, a presó" per part dels assistents.

Aliança Catalana

Abascal també ha fet referència a Aliança Catalana, "una força separatista que ha donat la raó a Ignacio Garriga en aquesta campanya i ha entrat al Parlament". "A veure si s'adonen que en la resta també tenia raó i que Espanya és una pàtria intrencable que romandrà davant qui la vulgui destruir".

