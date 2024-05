Vox manté els 11 escons i se situa com a cinquena força al Parlament

Vox ha mantingut els 11 escons en les eleccions d'aquest 12-M i s'ha situat com a cinquena força al Parlament per darrere del PSC, Junts+, ERC i PP. El partit d'ultradreta ha mantingut els diputats aconseguits en les eleccions del 2021 i ha obtingut representants a totes les circumscripcions de Catalunya.

En concret, ha obtingut 7 diputats per Barcelona; 1 per Girona; 1 per Lleida; i 2 per Tarragona. Amb gairebé el 100% escrutat, la ultradreta ha registrat 243.613 vots, xifra que representa el 7,96%. Aquest és el segon cop que Vox es presenta a unes eleccions al Parlament. L'any 2021 va obtenir 21.121 vots, gairebé el 8% dels sufragis i 11 diputats, uns resultats molts similars als obtinguts aquest 12-M.

Per circumscripcions, i amb l'escrutini al 98%, Vox ha aconseguit 183.443 vots a Barcelona (7,99%); 31.709 vots a Tarragona (10,9%); 18.716 vots a Girona (6,37%); i 10.331 vots a Lleida (6,24%).

Els candidats de Vox per Barcelona que accedeixen al Parlament són Ignacio Garriga -cap de llista-, María Elisa García, Joan Garriga, Manuel Jesús Acosta, Mónica Lora, Júlia Calvet i Andrés Félix Bello. Per Girona accedeix al Parlament Alberto Tarradas; per Lleida, Rafael Villafranca; mentre que per Tarragona els representants que entren al Parlament són Sergio Macián i Javier Ramírez.

Vox va irrompre al Parlament de Catalunya amb 218.121 vots el 2021, amb Ignacio Garriga com a cap de llista, gairebé el 8% dels sufragis (7,67%) i 11 diputats. El partit d'ultradreta va ser el més votat únicament en dos municipis: la Pobla de Mafumet (Tarragonès) i Vilamalla (Alt Empordà). El 2021 va ser el primer any que Vox concorria a unes eleccions al Parlament.

