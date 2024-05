Illa confia que Catalunya «obri una nova etapa» aquest 12-M i fa una crida a la participació

El cap de llista del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha fet una crida a la participació i ha animat tota la ciutadania a «expressar la seva opinió en forma de vot sobre com ha d'estar governada Catalunya». «Avui obrim una nova etapa a Catalunya; així ho espero i desitjo, és la meva sensació i el meu pressentiment», ha afirmat en una atenció a mitjans a la Roca del Vallès, instants després de votar al seu col·legi electoral.

El candidat socialista també ha aprofitat per agrair el to «educat, respectuós, constructiu i propositiu» que considera que ha tingut la campanya electoral. En aquesta línia, ha lloat el «nivell de correcció» que creu que han tingut les setmanes prèvies a les eleccions.

Illa també ha volgut agrair la seva feina a tots els membres de les meses electorals i a les forces de seguretat per fer possible la jornada electoral. El cap de llista del PSC ha votat pocs minuts després de les 10 del matí al col·legi electoral situat al Centre Cultural La Roca del Vallès, al municipi on resideix.